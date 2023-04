Un empresario conocido como “Nelson” prepara una denuncia por estafa contra el exjefe de seguridad de Presidencia Alejandro Astesiano. El hombre asegura haber entregado más de 150 mil dólares para que las empresas Vertical Skies, Lunacar y Ánago Cleaning Systems se presentaran en licitaciones públicas, pero el dinero nunca fue devuelto.

En diálogo con la diaria, Nelson dijo que nunca fue socio de Vertical Skies, ni de Lunacar y contó que conoció a Marcelo Acuña, el gerente en Uruguay de la empresa dedicada a insumos militares, y al CEO de la empresa Mario Panizza, en octubre de 2021, a través de Astesiano.

La primera reunión tuvo la finalidad de que Astesiano presentara a Nelson ante Acuña y Panizza, como financista de los proyectos con los que la empresa se presentaría a los llamados del Estado durante el período del gobierno de Luis Lacalle Pou.

El encuentro se concretó el 8 de octubre de 2021 en el Mc Donald´s de Luis Alberto de Herrera y Millán, en la esquina de la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

“En esa reunión me pintaron el negocio del país, todo lo que tenía lo puse y creí, [Astesiano] siempre me llevaba al piso siete de la Torre Ejecutiva y salía en autos oficiales de ahí dentro. ¿Ahora a quién le reclamo?”, cuestionó.

Además de una denuncia penal por estafa contra Astesiano, al que también le prestó dinero para un negocio personal, el empresario evalúa con su defensa iniciar un juicio civil contra el Estado en la medida en que la estructura estatal fue utilizada para concretar la maniobra que denuncia.

“Yo pensé que estaba tocando el cielo, que venían los mejores negocios, paseando en la Torre para arriba y para abajo pintándome que estaba trabajando para el país, me decía que el presidente estaba contento conmigo”, agregó el empresario.

A través de Astesiano, Nelson también financió a otro empresario llamado Víctor, supuestamente con el fin de regular a la empresa Ánago Cleaning Systems ante el Banco de Previsión Social y la Dirección General de Impositiva para poder seguir prestando servicios al Estado. Nelson reclama 117.000 pesos que no pudo cobrar de los intereses generados por el monto prestado.

Tal como se desprende de las conversaciones con Astesiano publicadas por la diaria, Nelson intentó más de una vez cobrar directamente el dinero que le prestó tanto a Vertical Skies como a Ánago, pero Astesiano se lo impedía, diciéndole que él se encargaría de cobrar.

El 9 de agosto de 2022 Nelson le reenvió a Astesiano un mensaje escrito que le mandó a Víctor, en el que le exigía el cobro, pero Astesiano le pidió que lo borrara: “No, no amenacés boludo, Nelson, no amenaces, borrá todo eso ya, haceme caso. Dejame encargarme, yo le estoy hablando todo bien al viejo, está para pagar y vos me estás arruinando, me rompés todo el laburo, es más hoy quedé en verlo al viejo, borrá todo eso ya”.

El 16 de setiembre Astesiano le envió un mensaje a Nelson asegurándole que él iba a cobrar: “Boludo, ¿Qué pasó? Que no pagó, que está debiendo la guita y no pagó, y es guita tuya y yo la tengo que defender también. Mirá, vos no me conocés Nelson, no sabés lo que soy yo, no conocés los códigos que tengo, este tiene que pagar”.

El 8 de setiembre Nelson le consultó a Astesiano sobre el dinero que había acordado cobrar por las contrataciones de Vertical Skies. “¿Vos decís que cobramos antes de fin de año algo?”, le escribió a Astesiano. “Yo creo que cinco salen. Lo otro no sé. Es mucha plata igual”. “Cobrando lo que dijimos que sale nosotros ya estamos”, le respondió Nelson y Astesiano le envió un audio: “Nosotros hicimos el negocio por el porcentaje de venta que tenga la empresa, tanto Vertical Skies como Lunacar”.

Varios de los audios entre Nelson y Astesiano dan cuenta del rol que ofrecía el exjefe de seguridad como mediador o vía de acceso al presidente Lacalle.

El 15 de setiembre de 2022, Nelson le comentó a Astesiano que iba a tener una reunión en Torre Ejecutiva y Astesiano le advirtió que no hablara con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

“Álvaro es candidato en la que viene, ahí maso con Luis. Nada de negocios con él, que no sepa qué hacemos. Es más, ni digas que nos conocemos es de dar para atrás. Ojo con lo que hacen ok”, le advirtió. “No sé por qué hiciste con ellos la reunión y no la hiciste con Luis directo, sos un pajero, ahora ya está”, le respondió el ex jefe de la seguridad presidencial de Lacalle.

“Te digo por las dudas que este es de dar todo para atrás y ojo que viste que lo que dijo de prensa el otro día, viste que Luis se calentó con él”, le advirtió Astesiano en referencia a un incidente que tuvo con una periodista de TV Ciudad, a la que le dijo “te mandan, ¿eh?”, porque preguntó sobre una reunión con la tabacalera Montepaz.

