La fiscal de Flagrancia de 12° turno, Sabrina Flores, convocará a declarar al actual jefe de la seguridad presidencial, comisario mayor Ricardo Martínez Simones, en el marco de la causa por presunto espionaje contra los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara.

La citación se concretará a pedido del abogado de los denunciantes, que también solicitó que vuelvan a declarar ante Fiscalía el excustodio Alejandro Astesiano, otro funcionario del Ministerio del Interior que aparece mencionado en uno de los chats y tres militares retirados: dos de ellos vinculados a Vertical Skies (Mario Panizza y Marcelo Acuña) y Mario Fraud, gerente del Grupo Sur Seguridad.

Panizza, Fraud y Acuña declararon el 22 de diciembre ante la fiscalía de Flagrancia de 12° turno, que todavía estaba a cargo de la doctora Gabriela Fossati. En esa instancia, Acuña señaló a Fraud como responsable del pedido, pero éste negó cualquier conexión con los hechos. El exgerente de Vertical Skies dijo incluso que querían las fichas de Bergara y Carrera “porque al parecer estaban siendo sobornados por Montecon”.

Los indagados habían sido citados para declarar otra vez en la sede de Cerrito y Misiones el 23 de marzo, pero la fiscal Flores, que había tomado el caso Astesiano tres días antes, decidió suspender la audiencia para estudiar mejor el voluminoso expediente. Flores retoma el turno este lunes 10, pero todavía no hay una fecha para la citación de Martínez Simones y los militares retirados, según informaron a la diaria fuentes vinculadas a la investigación judicial.

El comisario Martínez y Astesiano intercambiaron más de 1.100 mensajes de Whatsapp entre el 2 de febrero y el 19 de setiembre de 2022, según figura en uno de los chats (el 764) de la carpeta investigativa. Astesiano tenía a su cargo el equipo de la seguridad presidencial “móvil” y Martínez era el referente de la seguridad “fija”, incluyendo a la Torre Ejecutiva, pero también coincidían en muchas actividades en las que participaba el presidente Luis Lacalle Pou.

Por ejemplo, según consta en un fragmento de esa conversación, ambos responsables de la seguridad coordinaron a finales de febrero la visita del principal mandatario al carnaval de Artigas, donde coincidieron a partir de una invitación del intendente Pablo Caram.

En el intercambio entre Martínez y Astesiano también hay varias menciones a Jorge Amaro, subjefe de la custodia presidencial de Lacalle Pou, con quien ambos tenían una relación conflictiva. Además, en el chat de Whatsapp hay referencias a la relación de Amaro con el presidente de la República e intercambian impresiones sobre un pedido de informe del diputado frenteamplista Javier Umpiérrez a raíz de una sanción que se le aplicó a Amaro en mayo de 2021.

La relación jerárquica en la custodia presidencial fue uno de los temas controversiales en el llamado a comisión general del 11 de octubre, dos semanas después de la detención de Astesiano en la residencia de Súarez, a la que concurrieron el ministro Luis Alberto Heber, el prosecretario Rodrigo Ferrés y el director de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé. Allí Ferrés defendió la tesis de que el comisario Martínez era el jefe de la seguridad presidencial, a pesar de las múltiples evidencias de que Astesiano también se presentaba como tal.

El 26 de marzo, en una entrevista con Montevideo Portal, la exsenadora Lucía Topolansky se refirió a estos temas. Dijo que en el caso Astesiano, a pesar de la condena, todavía quedan “miles de preguntas que están sin respuestas”, entre ellas el presunto espionaje a Bergara y Carrera. Topolansky reclamó saber si “es verdad lo que dijo el prosecretario Ferrés, de que [Alejandro] Astesiano no era el jefe de custodia [presidencial], a pesar de que firmaba, con firma, sello y demás”.

“Al tal comisario [Ricardo] Martínez, que sería el jefe de Astesiano, no lo interrogó nadie, no lo llamaron. ¿Nunca entró a ese cuarto piso [de Torre Ejecutiva]? ¿No vio las capturas de pantalla? ¿No sabía lo que hacía su subalterno? ¿No le rendía [cuentas] a Ferrés, que era a quien tenía que rendirle, para que Ferrés le rindiera al presidente? Ahí hay toda una zona oscura que no se investigó”, decía en aquel momento la referente del Movimiento de Participación Popular.