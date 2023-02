La carpeta 206 de la investigación a cargo de la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, contiene una conversación entre el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano y un empresario llamado Homero, que oficiaba de intermediario de otro empresario vinculado a la petrolera venezolana PDVSA. En el diálogo, ambos negocian la adjudicación de obras en la ruta 9, entre el kilómetro 110 (Pan de Azúcar) y el 280 (La Esmeralda), que implicaba el talado de árboles, la construcción de viviendas, el arreglo de la ruta y la construcción de puentes. En uno de los audios, Astesiano menciona la posibilidad de llevarse 5% si el negocio se concretaba.

Los diálogos ocurrieron entre el 24 de agosto y el 19 de setiembre de 2022, seis días antes de la detención del exjefe de seguridad en la residencia presidencial de Suárez. En la mayoría de las conversaciones, Astesiano le pide que concreten el acuerdo, mientras que el intermediario le reclama tener mayor información sobre la obra para calcular los costos.

Además, el empresario le menciona una mala experiencia. Según le cuenta, una persona vinculada al Partido Nacional (PN) y un coronel retirado le cobraron una suma de dinero para concretar reuniones con autoridades de gobierno -entre ellos, un director de Ancap-, en el marco de negociaciones para montar una estación de servicio entre la ciudad de Rocha y La Paloma.

Ese proyecto no llegó a concretarse y los intermediarios vinculados al PN dejaron de atender las llamadas telefónicas, cuenta Homero, quien dice a Astesiano que tiene los comprobantes de esas transferencias bancarias. “Son unos hijos de puta. Prometer y no cumplir, estando en el gobierno, es de hijos de puta”, lo intenta consolar Astesiano.

Astesiano: “¿Cómo andás Homero andás bien? Justo ayer cuando llamaste estaba con aquel, estuvimos hasta tarde. Escuchá lo que te digo: ¿Viste el tema de los árboles?, preciso saber el nombre de la empresa de este hombre y cuanto antes tiene que conseguir cuatro lucas, no es manga, lo único que ellos ven si dan para adelante o no, así, de frente”. 24 de agosto de 2022 (audio 247).

Homero: “¿Pero vos con eso le asegurás el talado de los árboles, Alejandro? Confirmame eso también”. 24 de agosto de 2022 (audio 262).

Minutos después, Astesiano le envía varios mensajes de texto a Homero y le pide que le entregue una carpeta el lunes. “Él va a ser quién elijamos, precisamos la empresa, nombre, rut [...] y que deje carpeta hoy sin falta [...] lunes que se ponga las pilas [...] estamos acá con él justo hablando de eso [...] y lo otro, como vamos nosotros lo hablamos personalmente ok”.

Homero: “Alejandrito. Sí, no hay problema, marcamos una reunión para lunes o martes, pero te estoy explicando también. Si bien vos me hiciste un planteo, vamos a darle un poco de marco jurídico también a esta gente. Esto es un toma y deme, a los efectos de que también le garantices… ¿qué respaldo de capital necesito? ¿Cuántos metros, cuántos kilómetros? [...] ¿se ve la obra, se adjudica directamente?, todas cosas que las podemos hablar lunes o martes, no hay problema ninguno en los términos que hablamos, pero él quiere saber detalles”. 24 de agosto de 2022 (audio 380).

Homero: “Te acordás que quedaste de sacar el pliego [...] no hay ningún problema, necesitan el pliego para leerlo un poco…”. 31 de agosto de 2022 (audio 289).

Astesiano le respondió por escrito: “Ayer me dijeron que el hombre ya puso en otro lado, lo dejamos sin efecto”.

Homero: “Bo, sigue todo en pie [...] él lo que quería saber es qué tramo es, cuánto se dispone, si hay dinero adelantado por obra, todo ese tipo de cosas normales, él tiene que viajar y explicarle a los demás para que la empresa venga a trabajar, por lo otro que mencionaste no hay problema ninguno…”. 31 de agosto de 2022 (audio 299).

El 16 de setiembre Astesiano insiste con avanzar en el negocio: “Si había para hacer algo hacemos, si no, tengo que pasar a la propuesta dos, ganaré menos pero no puedo dejarlo esto porque ya me estoy complicando y estoy quedando pegado con el jefe. Escuchá lo que te digo: yo me estoy yendo a Costa Rica, hoy me voy para afuera, mañana venimos, estamos un ratito, nos vamos para Anchorena y el lunes nos vamos para Costa Rica, por eso estaba nervioso, porque ya queda como que no estoy moviéndome”. (Audio 324).

Ese mismo día Homero le vuelve a plantear la necesidad de tener más información sobre el proyecto, a lo que el exjefe de la custodia presidencial le explica que no hay un proyecto.

Astesiano: “Proyecto no hay, el compromiso es que hacemos todo con ustedes, el proyecto lo van a hacer después con el Ministerio de Transporte por orden nuestra”. (Audio 330).

Astesiano: “Es un contrato adelantado con dinero para poder trabajar (:..) Es claro esto, no hay tapujo ninguno esto es para ganar”. 16 de setiembre de 2022 (audios 331 y 332).

Astesiano le sigue insistiendo para que haya una definición: “Informame a ver qué hago, si no, pasamos a un segundo plano, ganaré un 2%, pero gano algo, lo bueno es ganar algo, entre el 5% y el 2%, si me tengo que quedar con el 2%, igual no importa”. 16 de setiembre de 2022 (audio 341).

En los siguientes audios Astesiano le explica a Homero que precisa una definición y que hay otras ofertas: “Vino uno y estaba desesperado por hacerlo [...] pero a la otra persona quería sacar un mango para él, no nos metemos nosotros en esa [...] él quería sacar tres mil dólares para él [...] yo no puedo hacer eso porque el día de mañana, cuando estemos delante de todos, no puedo mentir, quedo pegado, yo no estoy para quedar pegado en el puesto que estoy”. 16 de setiembre de 2022 (audio 356).

Astesiano: “[...] Nosotros como Estado no podemos decir 'vos cortás los palos, otra empresa hace la vivienda', tiene que estar todo en uno, hacer todo ustedes sino hacen un kilombo en la administración y esto no sale”. 16 de setiembre de 2022 (Audio 362).

En los siguientes audios Astesiano vuelve a hablarle de la posibilidad de desistir del negocio: “[...] si querés mando todo para atrás, porque no me puedo complicar más con esto [...] no sé qué quieren [...] es así por eso pagan esa plata, tampoco son boludos estos”. 19 de setiembre de 2022 (audio 371).

Finalmente, Astesiano le propone un contacto para recorrer la zona, pero le advierte que tiene que ser reservado en tanto no se defina la adjudicación: “En 20 días, vamos a ir con una persona que es la encargada [...] que yo te voy a presentar a vos solo y vamos a ir a recorrer con la camioneta del Ministerio, pero no puedo llevar a todo el mundo porque hasta que este no dé para adelante todo con quién va a ser no puedo hacer eso”. 19 de setiembre de 2022 (audio 384).