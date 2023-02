En la mañana del 28 de junio de 2022, Marcelo Acuña, el entonces gerente general de la empresa dedicada a la venta de insumos militares, Vertical Skies, pidió al entonces jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, que revisara las cámaras del Ministerio del Interior (MI), luego de chocar su moto contra un auto en la esquina de Magallanes y Paysandú.

“Ale, buen día ¿cómo estás? ¿Andás bien Ale? Che Ale, toqué un auto acá en Magallanes y Paysandú, tipo entre las 10 y las 10.10 Vos sabés que cuando doblo justo me sale un auto que estaba estacionado y [lo] toco, yo no me crucé de senda, este loco para mí que venía hablando por teléfono porque venía por la mitad de la otra senda . ¿Me podrás conseguir las imágenes de esa cámara, no?”, consultó Acuña, el militar retirado encargado de pedirle a Astesiano la elaboración de fichas con temas personales de los senadores del Frente Amplio Charles Carrera y Mario Bergara.

“Marcelo, decime bien qué es lo que precisás, pasame bien la dirección“, respondió Astesiano y recibió por texto la dirección del siniestro. “Magallanes y Paysandú bien en la esquina entre 9.55 y 10.10”.

14 minutos después Astesiano reenvía a Acuña el audio enviado por otro de los integrantes de la seguridad presidencial, quien le advierte que no encontró el siniestro en ese horario. “Ale, está buscando el Nando acá en monitoreo y vos sabés que no se ve nada el tema del accidente de 9.55 a 10 y 10 ¿vamos a navegar un poquito más atrás te parece?”.

Astesiano le vuelve a consultar a Acuña: “Están mirando todo ¿vos andabas en la moto no?”, “Sí, andaba en la moto, justo fue a cinco metros de la esquina, no más de eso“, le respondió el militar retirado, que en un siguiente audio le amplió los términos de la búsqueda: “Capaz que un poquito más que 10 y 10, 10 y 15 y desde 9.45, no más de eso, te agradezco Ale”.

Minutos más tarde, el integrante de la custodia presidencial volvió a enviar un audio a Astesiano con el resultado de la pesquisa: “Alejandro, vos sabés que el Nando buscó en las tres cámaras que tenemos en la intercepción ahí y no hay nada, se buscó hasta las 10.30 de la mañana”.

Astesiano tenía acceso al Centro de Comando Unificado desde la Torre Ejecutiva y desde Suárez y Reyes

Además del seguimiento realizado por Astesiano contra el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, tras la detención del ex jefe de seguridad se conocieron otras conversaciones en las que utilizaba su capacidad de acceder a las cámaras del ministerio en favor de terceros.

Desde el inicio de la causa contra Astesiano la Fiscalía recolecta evidencia para probar que el ex jefe de seguridad accedía en forma irregular por el procedimiento y los cometidos de la gestión al Sistema de Seguridad y Monitoreo del MI.

En su oficina de Torre Ejecutiva se incautaron capturas de las cámaras de videovigilancia y la investigación penal cuenta con varios elementos que dan cuenta de que Astesiano pedía visualizar las cámaras por motivos ajenos a su trabajo.

En Montevideo hay 4.000 cámaras de seguridad, principalmente en el centro y en puntos turísticos, y se van a instalar otras 2.100 en puntos de la zona operacional 3 y 4, lo que abarca el centro y el norte del departamento, desde Bañados de Carrasco hasta Punta Espinillo.

Las cámaras del MI, que son administradas por el Centro de Comando Unificado, son accesibles desde la sede de la Brigada Antidrogas, y en 2021 se reactivó el Centro de Comando Unificado Móvil, que tiene como finalidad asegurar el monitoreo desde cualquier punto del país. Además, se instalaron dos nodos por los que se accede a las cámaras, uno en Torre Ejecutiva y otro en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

Por su cargo, Astesiano tenía comunicación directa con el MI y la potestad para requerir apoyo de agencias de seguridad nacionales e internacionales, siempre que las diligencias tengan como objetivo controlar situaciones que signifiquen un riesgo para la seguridad del presidente y su familia.