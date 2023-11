Tanto el ministro del Interior Luis Alberto Heber como el subsecretario Guillermo Maciel tuvieron que renunciar tras la publicación de las conversaciones y declaraciones sobre el caso asociado al pasaporte que se le otorgó al narcotraficante Sebastián Marset.

Este lunes, en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes ambos exjerarcas, Maciel dio una declaración y no aceptó preguntas. Para comenzar, se disculpó por leer pero planteó que en este contexto “pesan las precisiones jurídicas, las palabras que uno emplea y las emociones que están a flor de piel en estos días tan particulares”.

“Estoy con la conciencia tranquila de haberme desempeñado con lealtad y ajustado a derecho. No hice nada mal y lo demostraré en Fiscalía”, dijo. Frente a los hechos políticos que determinan su renuncia, afirmó algunos puntos que aclaró que va a ampliar en Fiscalía, pero cómo está en calidad de imputado debe mantener la reserva. En este marco Maciel criticó las filtraciones a la prensa, ironizando con que “previo a su declaración, la misma ya se puede haber filtrado”.

“La primera y única vez que le transmito a Carolina Ache que Marset es un narco fue el 3 de noviembre de 2021, porque fue cuando Drogas me lo dijo”, aportó. Aclaró que “nunca nadie me requirió judicialmente que aportara mis comunicaciones” y que eso “sólo fue a Cancillería”.

Maciel planteó que “sin embargo, llama la atención, y no he visto que lo hayan levantado, que el mismo 21 de septiembre del 2021, casi dos meses antes de noviembre, de cuando yo hablo de un narco, en setiembre, dos meses antes, en las comunicaciones de la directora de Asuntos Consulares de la Cancillería, Pauline Davies, esta le escribe por WhatsApp -que está publicado en varios medios- señalando que la consulta que le hace es por un narco detenido allá”. “Un narco detenido allá”, subrayó. “Ya sabía entonces la directora de Asuntos Consulares que se trataba de un narco”, criticó. “Yo no lo sabía. Las autoridades políticas no lo sabíamos. Seguramente Carolina Ache tampoco lo sabía. Esa información no la aporté yo. Cómo se explica, se revelará en Fiscalía”, dijo. Luego reiteró que Davies sabía con antelación: “No en noviembre, se sabía en setiembre por una funcionaria de Cancillería”. Aunque aclaró: “No le estoy acusando de nada, ¿eh? Simplemente de que sabía y que no cambió el trámite del pasaporte”.

“Se habla mucho de los chat. Tengo todos los chats protocolizados por escribano público de mi celular. Esos chats con los cuales me comuniqué y [Ache] me respondió correctamente y cumplió con su deber de contestarme, a mi no me perjudicaban, no me intimidaban. Yo cumplí con mi deber: me hacen una consulta, hago la consulta”, aseguró. Maciel sostuvo que “nunca dejé de informar al ministro del Interior Luis Alberto Heber por ser mi superior directo y por ser mi deber mantenerlo informado”.

Respecto a la reunión que se mantuvo y que es parte de los audios, dijo que fue “para debatir sobre la pertinencia de presentar conversaciones que son privadas”. “Soy yo quien le escribe a la vicecanciller lo que me dice Drogas sobre Marset. No escatimo palabras, no ocultó lo que me está diciendo Drogas. Soy yo el que en la preparación de la investigación muestro las comunicaciones”, agregó.

Maciel planteó que Ache le mostró el documento falso paraguayo con el que ingresó y le dijo que Marset seguía detenido. “Soy yo el que desde el primer día expongo los chats sobre la mesa. Sin embargo, soy yo al que agravian injusta y despectativamente”, indicó. “El excanciller Francisco Bustillo me trata de tarado y anormal, y la exvicecanciller me acusa de volantearlos”, lamentó. “Ache reconoce en esa instancia que fui el que puse sobre la mesa los chat. Y dicen que volantee, y es cierto, hay que mostrar las comunicaciones”, remarcó.

“¿Soy tarado por señalar y no ocultar que me había comunicado con Carolina Ache cuando esa fue mi actuación responsable?”, se preguntó. “Creo que no soy tarado por exponer los chats desde el principio. Actué de forma honesta y responsable”, se respondió.

En su declaración, Maciel criticó que se haya involucrado a su familia: “Yo soy el que hace política, yo soy el que pone la cara, yo soy el que está acostumbrado a poner la cara, no hace dos días que estoy en esto. Pero con la familia, no. Hay límites que no se pueden cruzar y no lo admito. Y lo voy a aclarar en la Fiscalía. Hay límites que en Uruguay no se cruzan y acá se cruzaron”.

“Me voy triste de lo que me apasiona, que es trabajar para la Policía Nacional y para este gobierno”, concluyó.