El fiscal de Corte, Juan Gómez, compareció este miércoles ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, a la que fue convocado para hablar sobre las filtraciones de intercepciones telefónicas y declaraciones en la Fiscalía en la etapa preliminar de la investigación penal.

Durante su comparecencia Gómez dijo que se trata de un tema importante para la Fiscalía y reiteró que, a partir de la confianza y de las investigaciones que se han realizado sobre el tema, tiene la convicción de que las filtraciones no emergen desde los fiscales y advirtió que en el caso de que se detectara que algún fiscal filtra información reservada, actuaría en consecuencia.

“Dimos las respuestas desde la Fiscalía General resaltando la más absoluta confianza que este fiscal de Corte subrogante tiene en los equipos fiscales y en los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en cuanto a que no son quienes filtran audios”, expresó Gómez en una rueda de prensa, tras cuatro horas de comparecencia en la comisión.

En esa línea, Gómez señaló que las filtraciones ocurren en casos notorios, pero que existen “cientos de casos diarios” en los que no ocurren, y destacó que son incidentes que “perjudican a la investigación fiscal”. “Invoco al sentido común: ¿cuál sería la razón para que los propios equipos fiscales pusieran en riesgo sus investigaciones?”, planteó.

Gómez resaltó que el diálogo con los legisladores fue “muy respetuoso” y que les transmitió la disposición de la Fiscalía para hacer “todo lo posible para garantizar a los ciudadanos el derecho a su intimidad y privacidad”, algo que relacionó particularmente con las filtraciones de las interceptaciones telefónicas y las pericias de los celulares.

“Poner en duda la credibilidad de la Fiscalía General de la Nación es poner en duda el Estado de derecho, y eso no lo podemos permitir calladamente cuando lo que hacemos es trabajar calladamente para que el Estado de derecho sea lo que prime en este país [...] lo que yo vengo a defender acá es la estabilidad de un servicio tan importante para la población como es la Fiscalía, nosotros como fiscales no tenemos ningún motivo para andar filtrando cosas que únicamente nos perjudican a nosotros. Mientras no tenga prueba en contrario, confío plenamente en todos los fiscales y en los funcionarios de la Fiscalía de todo el país”, agregó.

Consultado sobre la eventual filtración desde el sistema de Fiscalía, Gómez respondió: “Lo que establece la ley es que los fiscales tienen el deber de subir a su carpeta investigativa todo aquello de lo que no se pidió una reserva judicial previa; lo que no sea reservado tiene que estar en conocimiento de las defensas, de los imputados, de las víctimas y sus representantes. Cuando los fiscales dan esa información están cumpliendo con lo que dice la ley. Eso no significa que de ahí aparezcan filtraciones y que sea responsabilidad de la Fiscalía”.

El fiscal de Corte señaló también que hay otras instancias e instituciones que tienen acceso a ese tipo de evidencia durante el proceso, pero advirtió que no estaba acusándolas a ellas: “En el caso de interceptaciones, y sin acusar a nadie, el organismo que recibe, que es el Ministerio del Interior, lo debe pasar a su equipo investigativo, este a la Fiscalía, la Fiscalía a la defensa y el imputado y a los defensores de las víctimas y las víctimas; son cuatro posibles fuentes”. Agregó que en el caso de que funcionarios del Ministerio del Interior o funcionarios de la FGN fueran responsables de las filtraciones de información reservada, “pueden incurrir en un delito”.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Mariano Tucci expresó en una rueda de prensa su preocupación por el vínculo entre el sistema político y la FGN y valoró positivamente las explicaciones del fiscal de Corte en cuanto a que la Fiscalía cuenta con las herramientas para investigar la actuación de los fiscales ante cada filtración.

Tucci defendió la separación de poderes y dijo no sentirse aludido cuando el fiscal señaló la ruptura de puentes entre la Fiscalía y el sistema político. “Filtraciones han existido siempre, también en años en los que el FA gobernó, y la oposición calló; ahora, cuando hay filtraciones que involucran incluso una trama entre el narcotráfico y algunos actores del Poder Ejecutivo, sale el oficialismo en masa a pedir explicaciones”, observó.