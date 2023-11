El instructor de la investigación administrativa en Fiscalía, Federico Oyhanarte, tomó declaración este jueves a la exfiscal Darviña Viera, en la investigación administrativa sobre la pérdida de un audio de Sebastián Marset, en el caso del homicidio de Alfredo Rondán, ocurrido el 14 de agosto de 2018.

La investigación administrativa fue iniciada a fines de setiembre, a partir de un acceso a la información pública realizado por la diaria, para conocer si el audio con la declaración de Marset integraba la carpeta de investigación, luego de que el abogado de la víctima, Miguel Fossati, advirtiera que nunca pudo tener acceso.

La investigación penal, por la que pasaron además de Viera, la fiscal Patricia Rodríguez, el fiscal Maximiliano Sosa y la fiscal María Cristina Falcomer, fue archivada por falta de evidencia en agosto de 2020.

“Yo podía tener el convencimiento de que Marset había sido el autor del crimen, pero no tenía evidencias suficientes y no había condiciones como para ir a juicio. Cuando tomamos el caso con el equipo, nos llamó mucho la atención la cantidad de cosas que faltaban en la carpeta”, dijo Falcomer en anteriores declaraciones a la diaria

Además de la desaparición del audio de Marset, quien declaró por más de una hora ante la fiscal Viera, ocurrieron otros episodios que perjudicaron la investigación, como el no haber podido obtener la información del celular del narcotraficante, porque cuando se pidieron las pericias para establecer la ubicación de los celulares de los involucrados, el número de Marset fue omitido y se le atribuyó el de uno de los testigos.

Tampoco se pudieron obtener las cámaras de seguridad de la casa de la víctima, dado que, según la Policía que trabajó en el lugar, las filmaciones habían sido borradas en forma remota.

La declaración de Marset fue declarada reservada a pedido de su abogado, Iván Almeida, pero luego de que se levantara la reserva, el abogado de la víctima no pudo acceder: “Cada vez que reclamé las declaraciones de Marset, los fiscales me decían que no las encontraban, que no estaban en la carpeta de investigación”, señaló en agosto el abogado Fossati, quien también concurrió a declarar esta semana en la investigación administrativa.

Uno de los puntos que formó parte de la investigación penal fue el vínculo de Marset con la Brigada Antinarcóticos, dado que fue notificado sobre que estaba siendo investigado por el homicidio de Rondán cuando Marset llegó a la sede de la Brigada en Montevideo por supuestos “trámites de su interés”, algo que quedó registrado en el documento reservado del Sistema de Gestión de la Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior que aparece en la carpeta judicial.

En la misma línea declaró Marset ante el juez Enrique Falco, cuando le consultó cuándo había sido detenido: “Se me avisó ayer por la tarde que me arrimara a la Brigada de Narcóticos y me dijeron que había ocurrido eso [el homicidio de su amigo]. Me dijeron si quería ir a declarar; no fue que me detuvieron”.