Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) definieron iniciar una investigación administrativa contra dos funcionarios del departamento de servicios administrativos del Poder Judicial, denunciados por malos tratos, y el director de servicios administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, según informaron a la diaria fuentes judiciales.

La decisión, que en primera instancia no implica separación del cargo, fue tomada en la reunión de acuerdo de este jueves luego de recibir la denuncia por parte de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU), que también apunta a Pesce en su calidad de superior y persona de confianza de los acusados por malos tratos. Salvo los jueces, todos los gremios que representan a trabajadores del Poder Judicial adhirieron al reclamo de “la remoción inmediata” de Pesce y el inicio de investigaciones administrativas contra la directora del departamento y el escribano adjunto, a quienes se los acusa de tratos abusivos contra los trabajadores. Pese al pronunciamiento, los ministros de la corte mantienen su posición de no definir la remoción de Pesce por fuera de la investigación administativa. Desde la SCJ señalaron que el proceso de la investigación administrativa implica escuchar la versión de Pesce, quien se encuentra de licencia hasta mediados de diciembre, y de los acusados directamente en los hechos. La situación se desató a partir del suicidio de un funcionario del departamento, que motivó a varias víctimas de malos tratos, incluyendo a algunos funcionarios que ya no trabajan en esa oficina, denunciar la situación. El presidente de la AFJU, Pablo Elizalde, informó a la diaria que este jueves presentaron la denuncia, con la firma de los integrantes del gremio, pero que luego será ampliada con los testimonios de malos tratos que aportaron cerca de 20 personas.

En un comunicado firmado por AFJU, la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, la Asociación de Informáticos Judiciales y la Asociación de Psicólogos del Instituto Técnico Forense, los trabajadores judiciales señalaron que los malos tratos en el departamento de servicios administrativos “determinaron graves perjuicios en las condiciones de trabajo, un fuerte impacto en la salud de todos, además de la irreparable pérdida de un compañero”.

Los trabajadores señalaron en el comunicado que las prácticas violentas “fueron avaladas en su totalidad” por Pesce en su carácter de director de los servicios administrativos y reclamaron que el proceso de investigación dé garantías a víctimas y testigos.

En anteriores declaraciones a la diaria, Elizalde explicó que entre las situaciones denunciadas se incluyen insultos y malos tratos a los trabajadores, hostigamiento a través de las cámaras de vigilancia y revisión del trabajo en las computadoras de los funcionarios, que denunciaron que tienen que pedir permiso para ir al baño o levantarse del escritorio y ocultarse en el baño para comer.