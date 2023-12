Agustina González fue asesinada y este viernes la Policía encontró su cuerpo en el predio del Club de Golf del Cerro, a 200 metros de donde vivía. La víctima había sido vista por última vez con su pareja cinco días antes. Tras una discusión, la mató. Fue detenido a raíz de confesarle a un familiar los hechos, pero luego fue liberado. El agresor participó incluso en las tareas de búsqueda de Agustina, con quien tenía dos hijos en común.

Luego de que encontraron su cuerpo, el hombre, de 23 años, fue detenido de nuevo. Fiscalía Letrada de Montevideo de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de primer turno, a cargo del fiscal Schubert Velázquez, investiga el caso.

Según informó Fiscalía, el agresor fue formalizado por el femicidio de Agustina y también por violencia doméstica. Se dispuso su prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Por otra parte, para otro hombre que fue detenido por presunta complicidad se dispusieron medidas limitativas: fijación de domicilio e imposibilidad de salir del país. Desde el organismo explicaron que no se llegó a formalizar en su caso porque no se reunieron elementos suficientes. Se decretó la reserva del caso, por lo que no se brindaron más datos sobre la investigación.