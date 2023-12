Miles de personas se movilizaron este jueves en la ciudad de Durazno en reclamo de mayor seguridad, tras el incidente que culminó con una joven de 20 años herida de bala en la cara, mientras esperaba ingresar a un baile en la madrugada del 25 de diciembre. “Nosotras llegamos al baile, nos bajamos de la camioneta, caminamos dos pasos y comenzó todo esto, empezaron a gritar ‘tiros, tiros’ y arrancamos a correr desesperadas, no sabíamos si tirarnos al piso o seguir corriendo, nos perdimos de vista”, dijo a Subrayado una de las amigas de la joven.

Los manifestantes marcharon hasta la Jefatura de Policía de Durazno, donde fueron recibidos por el jefe de Policía, Germán Suárez, quien dijo que la violencia asociada a enfrentamientos entre bandas vinculadas al narcotráfico comenzó hace alrededor de 20 años en Durazno y llamó a la colaboración de todos los vecinos para combatir el narcotráfico.

“A toda esta mierda que hay en la sociedad la estamos combatiendo y precisamos la colaboración de todo el mundo. Lamentablemente, termina pagando alguien inocente como Valentina”, expresó Suárez con referencia a la joven baleada, que se encuentra en el centro de tratamiento intensivo del Círculo Católico, en Montevideo.

“El abrazo que tenía que dar se lo di ayer a los padres de Valentina frente al hospital y la fui a ver. No quise que me vieran porque estaba uniformado. Uno lo entrega todo en el acierto o en el error, pero hacemos. No pudimos evitar esta mierda, es así; pero nos hubiese gustado, como policías y padres que somos”, agregó Suárez, quien dijo que los líderes de las cinco bandas que operan en Durazno están privados de libertad.

La marcha, que fue calificada por varios periodistas locales como una de las mayores movilizaciones en la historia de la ciudad, partió de la plaza Sarandí y pasó por el juzgado y la fiscalía de Durazno, que se encuentran en feria judicial, pero no fue recibida por ninguna autoridad.

Miles de personas se movilizaron en la ciudad de Durazno en reclamo de mayor seguridad. Foto: Javier Villasuso

Los manifestantes, que llevaban pancartas con la leyenda “Justicia por Vale”, convocaron a la marcha con la difusión de una carta abierta en la que reclamaron a las autoridades “recuperar la tranquilidad que siempre caracterizó” a la ciudad.

“Durazno fue nuestro refugio, un lugar donde la tranquilidad era una constante en nuestras vidas. Sin embargo, hoy nos encontramos ante una realidad desafiante: el miedo ha invadido nuestras calles [...] No permitamos que el Durazno que amamos desaparezca, es hora de actuar, es hora de unirnos por nuestra ciudad”, señala la carta.

A la hora de la marcha, continuaban los tiroteos en los barrios Varona y Las Higueras, donde se concentran los enfrentamientos entre bandas, dejando una persona herida de bala, presuntamente asociada a uno de las organizaciones criminales, quien, tras ser asistido, se negó a aportar información a la Policía.

Según informó el diario El Acontecer, el 24 de diciembre también se registraron varios incidentes con armas de fuego, asociados a amenazas previas que hicieron los integrantes de las bandas por redes sociales, que dejaron como saldo a dos personas heridas de bala, una de ellas un hombre de 58 años que se encontraba en la puerta de su casa.

Un joven fue imputado por homicidio en grado de tentativa

La Justicia formalizó el proceso contra uno de los cuatro detenidos por el hecho, ocurrido sobre las 2.00 en la puerta de un boliche ubicado sobre la Ruta 14.

El imputado es un hombre de 27 años, quien será investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa, con dolo eventual. También se le imputó un delito de porte de armas de fuego en espacio público. La Justicia dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 120 días, mientras avanza el proceso.

Además, hay otras tres personas que están siendo investigadas, de 20, 19 y 16 años, que fueron detenidas el miércoles durante una serie de allanamientos que llevó adelante la Policía en diferentes zonas de la ciudad.

Consultado sobre la investigación policial, Suárez manifestó que se determinó que no hubo un tiroteo, sino “la acción de esgrimir un arma de fuego por parte de uno de los integrantes de una de las bandas y efectuar los disparos al borbollón de jóvenes”. “El delincuente tira hacia el grupo y hacia una persona en particular, y ese proyectil termina impactando en Valentina”, añadió Suárez.