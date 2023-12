La detención en Brasil del medio hermano del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset despertó todas las alertas de la policía paraguaya y de Interpol. Este miércoles por la mañana habló el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, quien aseguró que se intensifica la búsqueda en la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, porque se entiende que en ese lugar también pueden estar otros miembros de la familia.

Riera recordó que Diego Nicolás Marset Alba tiene una orden de captura en Paraguay por la operación A Ultranza Py y una alerta roja de Interpol, y por eso será extraditado. Según el ministro paraguayo, la investigación sobre el clan Marset indica que “parecería ser que es de ese tipo de operaciones que involucra a toda la familia”. En particular sobre el medio hermano señaló que “lo usan de testaferro, creo que no tiene ni 22 años, difícil creer que él se pueda autosostenerse en ese lugar, así que no sería raro que estuviera el resto de la familia”, apuntó en rueda de prensa.

Según información de la policía de Paraguay, a la que accedió la diaria, el medio hermano de Marset fue detenido “en un condominio cerrado de la ciudad de Foz de Yguazú” este martes.

Riera fue consultado específicamente sobre si hay indicios de que Marset esté en la zona de frontera, ya que hay una línea de investigación que indica que la entrevista que le hizo Santo y Seña fue en la zona de Alto Paraná y ahora se suma esta detención en una zona cercana de Brasil. Al respecto, el ministro prefirió limitarse a decir que el clan Marset no está a salvo en ninguna parte.

“Estamos todos alerta, esas personas saben que más tarde o más temprano van a caer. Acá caerán por órdenes de captura simples y normales, pero en el resto del mundo tienen código rojo, o sea no tienen un lugar donde estar tranquilos y de hecho es lo que se busca: que la delincuencia no se sienta segura en ninguna parte del mundo”, afirmó.

Por su parte, Juan Fretes, jefe de Relaciones Públicas de Interpol Paraguay, dijo en rueda de prensa que el trámite de extradición rápida, que es el que se aplica en casos como este con alerta roja, demoran entre 30 y 45 días, mientras continuará detenido en Brasil.

Asimismo, aseguró que se le pidió a Interpol Brasil una ampliación del informe original de detención “para que puedan mencionarnos cuál fue la casuística en la cual esta persona fue capturada y cualquier otro dato que pueda enriquecer esta investigación”.

