El exjefe de seguridad de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, envió al exsubdirector ejecutivo de la Policía la captura de dos conversaciones de Whatsapp en las que el mandatario le reclamaba información, informó TV Ciudad y confirmó la diaria.

En los chats entre Berriel y Astesiano, que forman parte de la carpeta de investigación en la que trabaja la fiscal Gabriela Fossati, figura una captura de la conversación entre el presidente y Astesiano. Allí se puede ver que el excustodio le informa de un viaje de Lorena Ponce de León. “A las cinco tiene que estar en el aeropuerto”, le informa Astesiano. “Ok. ¿No sabemos para dónde?”, consulta el presidente, a lo que Astesiano le responde que está tratando de averiguarlo -justamente a través de Berriel, según se ve en otros chats que trascendieron-. Luego le explica al presidente: “No habló nada delante de la custodia, solo dijo mañana me voy de viaje, no digan a nadie pasenme a buscar 4.40”, a lo que Lacalle responde “ok”. Tras mandarle la captura a Berriel, Astesiano le advierte: “Solo a vos”.

La conversación forma parte del intercambio que se produjo en julio y trascendió en diciembre, en el que el presidente consiguió finalmente averiguar, a través de Berriel, adónde viajaría su expareja.

“Tenemos modo reservado averiguar Lorena Ponce de León. Viaja mañana a las 6 de la mañana. Donde va. Reservado Total [sic]”, escribió Astesiano a Berriel, quien le responde un minuto después, a las 2.45: “Complicado pero veremos”. Más tarde, Astesiano agregó: “Solo sabemos q alas 5 tiene q estar aeropuerto”.

“Viajo [sic] en el vuelo de LATAM, en el aeropuerto no tienen aún el destino, ahora me lo van a averiguar, pero están tratando de hacerlo sin pedir por ella para no llamar la atención [...] Por las dudas, acaba de despegar el avión, se fue 5 minutos antes de los previsto”, respondió Berriel, minutos más tarde.

En paralelo a esta conversación con Berriel, Astesiano hablaba sobre el mismo asunto con uno de los funcionarios a cargo de la custodia de Ponce de León, según consta en otro de los chats incluidos en la carpeta judicial.

En otra conversación con Berriel, el 22 de agosto, Astesiano le reenvió la captura de pantalla del pedido del presidente: “Fijate si podés averiguar”, le escribe Lacalle Pou, y le reenvía una conversación con una persona que le pedía al presidente información sobre un robo.

Luego Astesiano le escribe a Berriel: “Pasame, no está claro que quiere”. Más tarde le explica por audio: “Dicen que fue víctima de rapiña y se enojó porque la mandaron a la cuarta, no sé cómo es”, a lo que Berriel le contesta “Ok dejame ver y te paso”.

