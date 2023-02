La Fiscalía de Flagrancia de 9º turno, a cargo del fiscal Fernando Romano, investiga de oficio insultos racistas de la abogada Graciela Mendoza contra el fiscal Willian Rosa en Twitter. Mendoza compartió una entrevista de Rosa en la que daba su opinión sobre la posibilidad de que la Fiscalía tenga como autoridad máxima un triunvirato en lugar de un fiscal de Corte y comentó: “Si el primate se opone, el triunvirato es el camino correcto”.

La abogada declaró este martes por la presunta comisión de un delito de odio y discriminación. Tras declarar, Mendoza dijo en una rueda de prensa: “No me arrepiento en el sentido de que no dije nada agraviante. No puedo hablar más”. La abogada, que evitó hacer declaraciones por estar como indagada en la investigación, indicó que “ya lo hablamos en la Fiscalía y no es algo de racismo, así que en eso pueden quedarse tranquilos”. “No es odio, no quise transmitir ningún odio”, aseguró, y, a diferencia del planteo que hizo en su publicación, dijo “no creer” que Rosa sea un “primate”.

Mendoza explicó por qué borró el tuit: “Fue a pedido de mis colegas”. La abogada indagada sostuvo que no quiso “transmitir ningún odio” y señaló que “no hay ningún acuerdo” con Fiscalía, pero adelantó que “se aclarará a las personas”.

Durante la declaración de Mendoza, colectivos en defensa de las personas afrodescendientes se concentraron en la sede judicial para manifestar su rechazo al racismo.