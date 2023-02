El fiscal Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), recibió insultos racistas en Twitter de la abogada Graciela Mendoza. Mendoza compartió una entrevista de Rosa en la que daba su opinión sobre el debate que está sobre la mesa, acerca de que la Fiscalía tenga como autoridad máxima un triunvirato en lugar de un fiscal de Corte, y comentó: “Si el primate se opone, el triunvirato es el camino correcto”.

“No sé por qué me dicen primate, si hace siete millones de años que evolucionamos”, respondió Rosa con capturas de la publicación racista de la abogada.

Luego de la respuesta de Rosa y de que varios usuarios rechazaran el insulto de la abogada, Mendoza ensayó una “explicación”: “Primate, definición: orden biológico que comprende los prosimios, monos y simios, entre ellos los seres humanos. En comparación con otros mamíferos, tienen el cerebro más grande, así como una mayor dependencia de la visión que permite la percepción de la profundidad”.

En fiscal de Homicidios Carlos Negro se hizo eco de esta publicación y respondió: “Creo que porque los que no han evolucionado son el racismo y el odio”. Además, incitó a que el hecho sea denunciado por terceros: “Como conozco a mi compañero posiblemente no denuncie lo que podría constituir un delito de odio (artículo 149 del Código Penal). Por eso y sin perjuicio de ello, entiendo que otros colectivos de abogados y funcionarios podrían tomar posición ante un tema tan sensible como el odio y el racismo”.

Entre los colectivos que citó están la AMFU que preside Rosa, el Colegio de Abogados del Uruguay, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay y la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. También algunos centros de estudio: las facultades de Derecho de la Universidad de la República, la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo y la Universidad de la Empresa.

Finalmente, la Fiscalía de Flagrancia de 9º turno, a cargo del fiscal Fernando Romano, resolvió actuar de oficio en este caso. Se investiga un presunto delito de odio y discriminación, y la abogada fue citada a declarar en los próximos días.

El artículo 149 bis tipifica la incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas y establece que quien “públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual”. La pena para este delito va de tres a 18 meses de prisión”.

Además, el artículo 149 ter establece que la “comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas” se puede tipificar cuando alguien comete “actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual”. Para este delito se plantea una pena de seis a 24 meses de prisión.

En febrero del año pasado, Rosa ya había recibido múltiples insultos racistas a través de Twitter. En ese momento, varios usuarios publicaron su foto y su posición en la lista para las elecciones de la AMFU. Los comentarios hablaban sobre su apariencia y lo insultaban con varias referencias racistas, entre ellas “mandril” y “talibán”.

Por su parte, en su Twitter la abogada comparte varias publicaciones con referencias negativas a mujeres y disidencias. En particular, se destaca una publicación que retuiteó la abogada que habla sobre las infancias trans. En el mensaje original se invita a acompañar a las infancias trans: “Si tu hija de 3 años te dice que es una niña trans te callas, la escuchas y la ayudas con su transición, ¿estamos todos de acuerdo en eso, no?”. Pero en el mensaje que fue compartido por la abogada se invita a amenazar con pegarles un tiro en la cabeza a quienes apoyen esas infancias: “Si tu hija de tres años dice que es trans lo más razonable que puede hacer uno es ir al jardín, entrar a la sala de maestros, apoyar una glock sobre la mesa y comentarles amablemente que la transición va a ser de la bala a la sien de cada uno si siguen jodiendo”.