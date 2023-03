Mientras el fiscal de Corte, Juan Gómez, mantenía una reunión con la fiscal Gabriela Fossati en la mañana de este lunes, en la jornada en la que se conocerá si la separa o no de las investigaciones vinculadas al caso Astesiano, cinco personas se concentraron fuera de la Fiscalía para exigir que no se vaya de la causa, que lleva poco más de cinco meses. Fossati se retiró del encuentro sin hacer declaraciones. La decisión del jerarca se conocerá en una conferencia de prensa a las 16.00.

“¡Queremos la verdad, Fossati no se va!”, exclamaron cuando la fiscal ingresó a la sede de Paysandú para reunirse con Gómez para saber cuál será su destino. Mariam Boudakian, quien convocó a la cita, expresó a la diaria que se trataba de una convocatoria “independiente”, que surgió a partir de lo que definió como “un malestar total” por la posible decisión del fiscal de Corte de remover a Fossati de las investigaciones vinculadas al excustodio presidencial.

“Hay un linchamiento. Creo que el Frente Amplio [FA] quiere llegar hasta donde llegó y parar acá. O sea, toda la culpa la tiene [Alejandro] Astesiano; estamos a favor de que esté preso porque se lo merece, pero queremos llegar al fondo de todo esto, y el fondo de esto no es Astesiano. Hasta [José] Mujica reconoció que [el caso] comenzó en los gobiernos del FA, que él no se enteró. Incluso dice que es hasta antes de su gobierno, o sea que se lo adjudica al primero de [Tabaré] Vázquez”, expresó, en referencia a una entrevista que Desayunos informales realizó al expresidente semanas atrás.

La ciudadana, que en Twitter se define como “nacionalista” y dice “apoyar al gobierno”, consideró que la Justicia “está partidizada”. En ese marco, citó que Diego Camaño, abogado del exjerarca frenteamplista Gustavo Leal -que está indagado-, “actúa para la tribuna”, porque “él sabe el tema por el cual está indagado Leal”.

Ciudadanos se manifiestan a favor de Gabriela Fossati, el 20 de marzo, en la puerta de Fiscalía. Foto: Ernesto Ryan

“Él sabe cuál es el tema, ¿por qué lo quiere tapar y quiere recusar a la fiscal? ¿Por qué no deja que salga la verdad? Dice una serie de improperios. No es así. La fiscal tuvo que salir de su estrés para que no la pasaran por encima”, afirmó, y opinó: “Si yo estuviera en CTI y veía lo que le hicieron a la fiscal me levantaba y venía igual, no es posible que se le pase por encima”.

Por su parte, otro de los convocados, Nelson Carrasco, dijo que “estamos presenciando un linchamiento político a una fiscal de gobierno” y que la Justicia está “intervenida” por la política. “Creo que a la fiscal Fossati lo que hoy se le está haciendo es una separación de cargo por tener la verdad”, expresó, pese a que aún no hay una decisión oficial.

Por último, Boudakian indicó que esperaban más gente pero que “lamentablemente” estaban mal informados, dado que la reunión no se llevó adelante en la sede de Fiscalía de Ciudad Vieja -en Cerrito y Misiones-, como ellos esperaban. “Tuvimos muchos retuits en la convocatoria. La gente está en contra de lo que está sucediendo, quiere una Justicia independiente”, concluyó.