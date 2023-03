Un policía mató a un hombre que se acercó a su casa para “pedir disculpas por un incidente previo”. El hecho ocurrió este domingo a las ocho de la mañana en San José, en las inmediaciones de Colonia entre Ecuador y Avenida Italia.

El fallecido, de iniciales JOGP, tenía 42 años. El policía, de iniciales JAS, fue detenido. Tiene 39 años y trabaja en la Unidad 10 Juan Soler, cárcel chacra del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Según la narración del parte policial al que accedió la diaria, la Policía concurrió al lugar y vio al hombre tirado en el medio de la calle. A su lado estaba el policía indagado, “correctamente uniformado, con un morral de color verde en su mano” y exhibió “el arma incautada”.

Según declaró el policía, “momentos antes la víctima se había apersonado en su domicilio, a pedirle disculpas por un incidente que habrían tenido tiempo atrás, por lo que visualiza que tendría un arma en la cintura y al solicitarle que se la entregue él se retira, continuando detrás suyo y al llegar al lugar del hecho se da vuelta y se lleva la mano al morral por lo que él efectúa los disparos”. Tal como declaró, visualizó que el arma la tenía en la cintura pero le disparó cuando llevó sus manos al morral.

El Jefe de Policía de San José, Atilio Rodríguez, se hizo presente en la zona. También la fiscal Beatriz Protesoni, a cargo de la Fiscalía de San José de 2º turno de San José. Además, se presentaron otras autoridades policiales del departamento.

Se incautó el arma del policía y el arma que pertenecería al hombre asesinado.

Un vecino que fue testigo del hecho no aportó datos. Se limitó a decir que escuchó los disparos pero no vio nada. En el lugar no hay cámaras de seguridad. Según el parte médico, el hombre murió por un disparo de arma de fuego en el tórax.

En los últimos días de febrero, en unas horas, hubo tres hechos en los que policías mataron a personas. A uno de ellos lo mataron por la espalda.

Además de este caso, el viernes en la tarde, un policía mató a un adolescente de 17 años que intentó robarle en Paso de la Arena, y en la noche, un policía mató a un joven tras un enfrentamiento en Juan Lacaze.

Este es el séptimo caso en lo que va del año que se asocia a una “presunta legítima defensa”, aunque todos se investigan como homicidios. Seis de estos hechos fueron protagonizados por policías. El último caso fue el de Santiago Barreto, a quien dos policías mataron por la espalda y están emplazados.

De 2015 a 2019 se multiplicó por 12 el número anual de personas que mató la Policía: pasó de 3 en un año a 37 personas asesinadas.