Este sábado en la madrugada, dos policías mataron por la espalda a Santiago Barreto, de 26 años, en el Cerro. Iba en una moto cuando le dispararon. No tenía ningún arma.

Los policías declararon que mientras patrullaban vieron al hombre en moto hacer maniobras “evasivas y sospechosas”. Afirmaron que se “negó a detenerse” y dijeron que hizo “un movimiento rápido” por lo que interpretaron que iba a sacar un arma. Así que le dispararon y el joven cayó del vehículo. Los policías lo subieron al patrullero y lo trasladaron al Centro Coordinado del Cerro. Tras dejarlo en el centro de salud, volvieron a la escena del hecho, donde estaba la moto.

El hombre asesinado recibió dos disparos sin salida: uno en el tórax y otro en la zona lumbar. En un video se puede ver como la moto va delante del patrullero, y tras tirarle por la espalda, el joven cae. Luego del hecho, los policías fueron a la Seccional 24 y se comunicaron con el encargado de turno para averiguar “cómo podrían hacer ya que habrían herido a una persona [a] la cual le realizaron una persecución y al darle a la voz de alto solicitando para que se detenga el mismo haciendo caso omiso”, por lo que lo trasladaron a un centro de salud y lo dejaron allí. Varias autoridades policiales se presentaron en la escena del hecho.

Este domingo, la Fiscalía dispuso medidas limitativas para los dos policías: no pueden salir del país, ni alejarse de su domicilio más de tres cuadras sin dar aviso y tienen prohibido comunicarse con la familia de la víctima, entre otras cosas. Desde Fiscalía aclararon que son medidas limitativas y que la investigación no está formalizada todavía: son medidas que se imponen para asegurar el desarrollo de la investigación.

Al ser fin de semana, el caso fue asumido por la Fiscalía de Flagrancia de 16º turno, en este caso, representada por la fiscal adjunta Marianela Valentti. A partir de este lunes, el caso pasó a la Fiscalía de Homicidios de 3º turno, a cargo de la fiscal Adriana Edelman. Desde Fiscalía informaron que Edelman solicitó una serie de pericias y va a tomar testimonio a testigos. Los policías mantienen las medidas limitativas y la fiscal va a “profundizar la investigación”. Aclararon que “al no estar detenidos, no tiene un plazo de 48 horas que le corra para realizar una imputación”. Por lo tanto, no van a haber mayores novedades en las próximas horas.

En entrevista con Arriba Gente de Canal 10, el tío de la víctima dijo que para la familia es “super importante que la gente que vio algo aporte; que no tenga miedo”. “Sabemos que hay testigos que no quieren hablar, ya los conocemos, hemos hablado con ellos”, indicó, y recalcó: “Tienen miedo”. Sobre los hechos, dijo que “es todo muy claro en realidad” y que “si los testigos hablan, se resuelve enseguida”. “Hay imágenes que son bastante claras”, subrayó.

Señaló varias inconsistencias en el relato de los policías: “Nos avisaron en el informe médico que no fue solo un disparo, sino que fueron dos”. Indicó que “en el momento en que estaban los testigos fue uno solo, que fue en la puerta de la casa de mi abuela”. E infirió: “Así que claramente en la persecución ya lo habían herido de bala. Santiago llega herido a lo de mi abuela y ahí lo rematan”. “La tesis de los policías que plantea que supuestamente hizo un gesto de sacar un arma se cae porque al haber dos disparos en tiempos diferentes, Santiago tuvo que haber intentado sacar el arma dos veces”, resaltó el tío de la víctima, que recalcó que “armas, está claro que no hay”. “La gente lo vio. La gente vio el cuerpo. Esas personas por suerte se animan a declarar”, destacó. Por otra parte, afirmó que “también se llevaron la moto” y “hubo todo un procedimiento que fue muy mal hecho”.

La familia espera que el cambio de Fiscalía sea clave para la investigación del hecho y que se modifiquen las medidas limitativas por medidas cautelares más severas para los policías: “Como pasa a una Fiscalía de Homicidios y se va a investigar más a fondo, esperamos que cambien las medidas que tienen los efectivos de estar en su casa con total tranquilidad”. “Que queden presos hasta que se resuelva el juicio y todo lo que tiene que pasar. No puede ser que estén en la casa, nos da indignación. Es muy claro lo que pasó y no tiene sentido que estén en la casa. Es increíble”, lamentó.

Para el tío de la víctima, “hubo bastantes irregularidades”. “En las llamadas a mi hermana le avisan que Santiago apareció muerto en un lugar, en otra calle. Mi hermana viene acá y los médicos le dicen que la Policía le informó que Santiago apareció ya fallecido”. Por eso, el hombre cuestionó: “Si ya estaba fallecido en primera instancia, tendría que haber quedado el cuerpo ahí y tendrían que haber llamado a la Policía Técnica [Científica] para que constate algo”. Y agregó que “después, cuando ya vieron que habían imágenes y una testigo que vino que estuvo en el momento y le dijo a mi hermana: ‘Mira que lo mataron ellos, yo lo vi”, ahí empezaron a cambiar las versiones”.

El hombre denunció que “se fueron a levantar la moto” y que “la moto estuvo paseando por el Cerro” arriba del patrullero. Según planteó, la vieron circulando por la zona más de una hora más tarde del ataque e intentaron hacerlo pasar por un “conflicto criminal” inexistente: “Ellos estaban intentando desaparecer la moto para decir eso: ‘Ajuste de cuentas, apareció ahí’. Pero con todas las cosas que fueron apareciendo tuvieron que cambiar de versión y decir que Santiago tenía un arma, lo cual es totalmente falso”.

Desde la familia pidieron apoyo a quienes tengan información: “Lo que hay en las cámaras está en la calle Gibraltar. Santiago cae en la esquina de Japón, todo sucede entre Berna y Japón”.

Según indicaron, “justo en la esquina habían dos personas: uno de ellos se animó a declarar y la otra persona no”. Por otra parte, “un vecino también tomó una filmación desde adentro de la casa y no se anima a declarar”. “Hay que irte a Fiscalía y declarar o comunicarse con nosotros”, alentó. “Las garantías tienen que estar. No puede ser que la gente tenga miedo por represalias de la Policía. Eso no puede pasar”, sentenció el tío de la víctima.

Decenas de personas se concentraron en el Cerro, donde le dispararon al joven, exigiendo justicia: “Basta de abuso policial”, decían algunos de los carteles. Este domingo hubo una concentración en reclamo de justicia y desde la familia aseguran que las movilizaciones se van a reiterar: “Este lunes se despidió a Santiago y de acá en más lo que vamos a tratar de hacer es que se haga justicia. Vamos a pelear por todos los medios que podamos, hacer las marchas que tengamos que hacer hasta que se condene a los culpables”.

Fabian Barreto, padre de la víctima, también prestó su testimonio en el matutino de Canal 10: “Quiero creer que no hay más policías involucrados en esto, porque sería horrible”. “La gente que pueda colaborar, será agradecido”, señaló, y justificó: “Porque no hay que esconder, no hay que ocultar, sino la Policía va a hacer lo que quiera en las calles”. “Quiero que cambie esto. Mucha gente quiere esto”, finalizó el padre del joven asesinado.