La fiscal de Flagrancia, Sabrina Flores, sigue adelante con las investigaciones vinculadas al exjefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano. Flores citó para el jueves 22 al exdirector nacional de Policía, Mario Layera, que en marzo presentó una denuncia penal por presunta pesquisa secreta, una práctica prohibida por el artículo 22 de la Constitución y castigada en el ordenamiento jurídico, a través del delito de abuso de funciones.

Unos días después también serán citados los dos exfuncionarios de Inteligencia policial que les ofrecieron la información a Astesiano y al presidente Luis Lacalle Pou: el comisario mayor Hernán López, alias Lupita, y Adrián Fabio Ferreira, conocido como la Boga y funcionario de seguridad en el barrio privado La Tahona.

Ferreira estaba agendado en el celular de Astesiano como “Adrián Seguridad Tahona” y el chat entre ambos figura con el número 535 en la carpeta investigativa que analiza la fiscal Flores. “Tengo información sobre Mario Layera; si interesa, cuando puedas, llamame”, le escribió Ferreira a Astesiano el 18 de marzo de 2022, un día después de que Layera se pronunciara contra la ley de urgente consideración.

“Che, estoy con el presidente acá, que el lunes sí o sí Hernán se reúna conmigo. Decile a ver a qué hora puede, y a ver cómo quiere hacer, arreglá vos, dice el presidente, y me reúno con él, en forma urgente dice el presidente”, le respondió Astesiano. Y agregó: “Decile a Hernán que mañana de tarde por las dudas voy a andar en Cuchilla Alta, que es la casa mía, capaz que él ahí se ve más tranquilo, no sé, que vea él, pero me dijo el presidente en forma urgente”.

En marzo de este año y ya desde la cárcel, Astesiano ratificó ante el fiscal Fernando Romano que fue el presidente Lacalle Pou quien dio luz verde a la investigación contra Layera. “Cuando me dicen, le comento al presidente que podía haber alguna información de Layera, como que hay algo. [El presidente] me dice: ‘Averiguá’. Es más, está en los mensajes del presidente que me pregunta él mismo. ‘¿Y, te reuniste?’. Y yo le paso; y le pasé las fotos de las cosas que me habían pasado”, sostuvo Astesiano ante Romano.

Los mensajes entre Astesiano y Lacalle Pou que podrían ratificar esa versión todavía no han sido incorporados a la carpeta investigativa a la que tiene acceso la defensa de Layera. En los chats que se recuperaron del teléfono de Astesiano sí aparecen fragmentos de las conversaciones con el presidente que eran enviadas a otros contactos del exjefe de la custodia.