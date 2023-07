El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, investigado por explotación sexual de adolescentes en un caso que tiene nueve víctimas y varios testigos, algunos de los que pasaron por la misma experiencia de las víctimas, planteó públicamente que “hay una trama detrás de las denuncias en su contra”.

En entrevista con Radio Universal, profundizó acerca de “la trama” que entiende que hay y señaló a un joven, que actualmente es mayor de edad, con quien mantuvo actos sexuales. Este joven, Jonathan Mastropierro, que cometía estafas desde los trece años, tiene varios antecedentes penales por este delito: uno sin prisión de cuando tenía 18 años y otro de cuando tenía 19 años que incluyó una pena de 20 meses de prisión por cinco estafas.

Penadés lo acusó de haber tomado las fotos en el hotel de alta rotatividad. “Yo sé quién lo filmó, era una persona mayor de edad, y sé perfectamente quién lo filmó y cuando lo filmó”, dijo, y señaló que fue en el marco de un encuentro que tuvieron.

Tras las declaraciones públicas, la fiscal Alicia Ghione transmitió que “no hay ningún elemento en la investigación que revele la existencia de algún tipo de trama”. Desde Fiscalía indicaron que “una gran cantidad de los denunciantes provienen de contextos sociales distintos y no se conocen entre sí”. También informaron que las víctimas no tienen vinculación con la primera denunciante, Romina Celeste Papasso, ni con el joven que ahora es acusado por Penadés de estar “detrás de esta trama”. Ghione agregó que, además de las declaraciones, “tiene otras evidencias para respaldar los testimonios, que obviamente que las manejará oportunamente en la instancia procesal que corresponda”.

En diálogo con El Observador, Mastropierro dijo que tuvo un encuentro con Penadés que incluyó actos sexuales a cambio de dinero cuando tenía 17 años. También admitió que en un segundo encuentro que tuvo a cambio de dinero, ya siendo mayor, fue quien le sacó las fotos que se difundieron del senador en una habitación de un hotel de alta rotatividad en la que había una tercera persona, que era menor de edad. El joven señalado por Penadés no denunció los hechos y no participa de la causa como víctima sino como testigo.

En sus redes sociales, anunció que iba a denunciar a Penadés por difamación e injurias tras acusarlo de “formar parte de una trama política en su contra”. “Quiero dejar en claro que yo no conozco la identidad de las víctimas que denuncian a Gustavo en Fiscalía. Mi participación en esta causa es simplemente en calidad de testigo, no soy denunciante y esto lo puede corroborar la fiscal del caso”, afirmó.

Luego, planteó: “Le exhorto al señor Gustavo Penadés a medir las palabras con las que se refiere a mi persona. Mis causas penales se encuentran cerradas y no vienen al caso. La estrategia del señor Penadés y su defensa es la de embarrar la cancha. Se encuentra acorralado por la cantidad de denuncias que recibió y no encuentra mejor manera para defenderse que investigar a quienes están aportando datos e información a Fiscalía para desacreditarlos, como en mi caso, que revolviendo mi pasado trata de victimizarse”.

“No existe ninguna trama, no existe complot político de ningún tipo ni ninguna naturaleza tal como él quiere hacer creer. Acá existen situaciones de abuso reales con retribución económica a cambio de favores sexuales a menores de edad, algo que está penado por la ley y es repudiable”, agregó.

Tras radicar la denuncia policial este miércoles, le recordó “al ciudadano Gustavo Penades” que “usted no goza de fueros parlamentarios” por eso “sus dichos serán investigados y juzgados”. “Preocúpese por demostrar su inocencia, son nueve las víctimas que lo denuncian por explotación sexual, víctimas con las que no tengo relación alguna, tal como acaba de comunicar la Fiscalía”, indicó, y reiteró: “Mi participación en la causa por la que se le investiga a usted fue en calidad de testigo. Yo no lo denuncié, infórmese, usted y su equipo de ineptos”.

También le hizo otra recomendación: “Preocúpese por esclarecer su vínculo de por sí turbio con Séptimo Cielo, sus dueños, su gerente, etcétera, y aclarar porque las grabaciones del mes de marzo, donde usted llevó a uno de los denunciantes, hoy menor de edad, no aparecen en el DVR que la empresa entregó a Fiscalía, entre otras situaciones que lo comprometen”.

Finalmente, le dijo que “no intente desvirtuar la investigación, deje de chicanear, enfrente a la Justicia y hágase responsable de las atrocidades que viene cometiendo desde hace años a la fecha”.

El joven radicó una denuncia policial por difamación e injurias contra Penadés en la que planteó que tras haber sido testigo en la causa penal por la que es investigado el senador, a partir de las declaraciones del indagado en medios, fue víctima de estos delitos. Planteó que tomó conocimiento de que Penadés dijo que él era responsable de una “trama política en su contra”. Aportó capturas de pantalla de los medios y publicaciones en redes que reprodujeron esta versión.

En su denuncia quiso dejar constancia expresa de que declaró en la causa que investiga a Penadés como testigo y no como víctima. También de que tras los dichos de Penadés se comunicó con Ghione, quien le sugirió que radicara la denuncia policial, según se plantea en la constancia de denuncia que publicó.