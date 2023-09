La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, investiga el robo de al menos 15 armas del Departamento de Balística Forense de la Policía Científica. En julio de este año, el Ministerio del Interior informó sobre la “desaparición” de tres armas en Policía Científica y se dispuso auditoría para ver si faltan más. Se detectó el faltante porque las armas iban a ser periciadas. Fuentes de la investigación confirmaron que se detectó que en total robaron 15 armas, lugar al que solo acceden los policías que allí trababajan.

El senador del Frente Amplio Charles Carrera calificó como “disparatado” el episodio, habló de corrupción y cursó un pedido de informes para conocer oficialmente cuántas y qué armas desaparecieron de la Dirección Nacional de la Policía Científica. También solicitó conocer qué delitos se cometieron con estas armas y si ya habían sido periciadas. Además, busca saber si se investigó este caso y si se dispusieron sumarios e investigaciones administrativas. Por otra parte, consultó si hay funcionarios identificados y sancionados y, en caso afirmativo, que se informe quiénes son.

Este viernes, se inauguró la nueva sede de Policía Científica. En ese marco, el director de la Policía Nacional José Azambuya habló sobre este caso en rueda de prensa. Aclaró que, “por un lado, la investigación administrativa que es llevada por [la Dirección de] Asuntos Internos, es reservada, por lo tanto no tenemos conocimiento de sus avances o resultancias”.

Por otra parte, dijo no tener conocimiento sobre si fueron 15 las armas robadas: “No tenemos conocimiento, no hay nada oficial, desconocemos por la reserva que tiene”. “Lo tiene la Fiscalía, está reservada por lo cual la información hasta ahora no tenemos y, si ese es el número, me entero ahora”, agregó.

A esto, desde la prensa se le respondió que “la denuncia la habían hecho ustedes mismos”, a lo que respondió que “obviamente cuando se constata, en aquel momento, entendimos que era importante que la opinión pública supiera lo que estaba pasando porque esas cosas generan incertidumbre y la Policía tiene que dar certezas y no incertidumbre”.

Reiteró que “la investigación administrativa correspondiente la está haciendo Asuntos Internos” y que “como unidad dependiente directamente del ministro, yo no tengo conocimiento”. “Ha avanzado, se está sustanciando”, adelantó.

Azambuya también planteó que “hubo cambios”. “Obviamente que un hecho de esta naturaleza hace que revisemos todos los protocolos y los sistemas de seguridad”. En este sentido, resaltó que “el edificio nuevo contempla todos los sistemas de seguridad de última tecnología para reforzar todo lo que es la seguridad”.

“Pretendíamos e insistimos que el Departamento de Balística Forense debe estar bajo tierra por esa seguridad que necesita, sus instalaciones, lo que manejamos”, indicó, y remarcó que la nueva de sede de Policía Científica “contempla ese sistema de seguridad para esos controles”. “Hoy el edificio contempla todo”, enfatizó. Advirtió que, de todas maneras, “mientras estábamos en la mudanza o por inaugurar esta obra se tomaron medidas necesarias”.

Consultado sobre si hubo falencias de la Policía, contestó que “falencias, no”. “A veces el conocimiento de alguna situaciones hace que alguno en algún momento se distraiga, pero falencias no hubo”, aseguró.

Sobre los policías apartados del cargo, dijo que se hizo “porque la investigación lo requiere”. “No tengo el número exacto”, manifestó, a la vez que advirtió que van “desde el jefe del Departamento de Balística para abajo”. “Fueron varios separados. Es natural, tiene que ser para dar transparencia en la investigación”.