El fiscal de Flagrancia de 15° turno, Raúl Iglesias, investiga una denuncia realizada por Presidencia de la República ante la rotura de ventanas del edificio de Torre Ejecutiva, durante la manifestación que realizó, este martes, la Confederación de Sindicatos Industriales y la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica), que reclamaban una intervención del Estado en defensa de la industria nacional y otros asuntos vinculados a las condiciones laborales, como reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida de salario; igualdad de género y oportunidades en la inserción en la industria y un salario mínimo de 37.500 pesos.

Tras la manifestación, Presidencia realizó una denuncia penal ante la Seccional 1ª en la que plantean que fue arrojada una bomba de estruendo desde plaza Independencia hasta la fachada de Torre Ejecutiva, lo que provocó la rotura de algunos vidrios en el quinto piso del edificio, pero sin personas lesionadas.

Desde la Fiscalía informaron a la diaria que este miércoles comenzaron a trabajar en el caso, revisando las cámaras de seguridad de la zona y buscando testigos del hecho, pero hasta el momento no han podido identificar al autor o los autores del hecho debido a que fueron varias las bombas de estruendo que se tiraron durante la manifestación y no pudo identificarse cuál fue la que dañó el edificio. De todas formas, advirtieron que seguirán trabajando en el caso para dar con los responsables. Hasta el momento los trabajadores no fueron convocados a declarar a la Fiscalía.

El presidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, Danilo Dárdano, pidió disculpas por la situación generada: “Aprovechamos este medio para pedir las disculpas del caso y nos vamos a hacer cargo, veremos la forma de comunicarnos. Si nos denuncian, pondremos la cara”, expresó durante la manifestación, en declaraciones a Telenoche.

Dárdano comentó a la diaria que hasta el momento no han sido convocados por la Fiscalía, y lamentó lo ocurrido, señalando que se trató de “un error” y no de “un ataque” a la sede del Ejecutivo. Además, señaló que el episodio fue el foco de atención en la manifestación, dejando en segundo plano las reivindicaciones de los trabajadores del sector.

En ese sentido, señaló que desde hace tiempo se está intentando que no se utilicen más bombas de estruendo durante las manifestaciones, dado que pueden provocar diferentes tipos de daño, pero valoró que el hecho pueda servir como antecedente para fortalecer el argumento para eliminar definitivamente su uso.