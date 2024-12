La jueza en lo penal de 27° turno, Verónica Pena, rechazó el pedido del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, de convocar a la exvicepresidente Lucía Topolansky, en calidad de testigo, para que aclare sus dichos sobre falsos testimonios en las causas de terrorismo de Estado y pidió que el caso sea remitido a la Fiscalía General de la Nación para iniciar una nueva causa sobre ese punto, según informaron a la diaria fuentes judiciales.

Pena, que es una de las dos juezas que trabaja en las causas que investigan crímenes que fueron denunciados antes de noviembre de 2017, señaló que su sede sólo puede investigar hechos ocurridos antes de la vigencia del nuevo código de proceso penal, por lo que entiende que la causa debe tramitarse por las sedes judiciales que trabajan con el nuevo código de proceso.

“No estando identificada persona o personas en estas actuaciones sobre los hechos informados, a la citación solicitada en esta instancia, con fines aclaratorios, no ha lugar, correspondiendo remitir la noticia criminis a la Fiscalía competente para la investigación de los hechos con apariencia delictiva”, señala la resolución de la jueza que no descarta que Topolansky sea convocada a esa sede, una vez que haya elementos que vinculen los dichos con la causa en la que fue presentada la solicitud de la fiscalía, que es la iniciada el 28 de octubre de 2011 por 28 ex presas políticas que presentaron una denuncia colectiva por torturas y violencia sexual durante la dictadura. “Deberá estarse a las resultancias de las investigaciones que lleve adelante la Fiscalía, que en su caso, tengan trascendencia en esta causa”, agregó la jueza Pena.

“Desde el día de la entrada en vigencia de este Código, el nuevo régimen se aplicará a todas las causas que tengan inicio a partir de dicha fecha, entendiéndose por fecha de inicio de una causa aquella en la cual el hecho con apariencia delictiva que la motiva llega a conocimiento del Ministerio Público, con independencia de la fecha de su comisión. En consecuencia, tratándose de hechos con apariencia delictiva los puestos en conocimiento, corresponde que la citación de la Sra Topolansky sea ante la Fiscalía que tiene, en el nuevo proceso penal”, sostiene.

La solicitud para que Topolansky declare sobre falsos testimonios surgió a raíz de una entrevista realizada para el libro Los indomables, del periodista Pablo Cohen. La exvicepresidenta afirmó que hubo testigos que mintieron en las causas que investigan crímenes de lesa humanidad y dijo conocer a alguien que fue presionado para mentir ante la Justicia. “La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’. Él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada”.