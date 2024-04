Este domingo, cientos de adolescentes se convocaron en la puerta del Nuevocentro Shopping para llevar adelante una trifulca. La convocatoria llegó a concretarse y hubo algunas peleas puntuales. La Policía montó un operativo en la zona y como resultado hubo veinte adolescentes detenidos y dos mayores de edad. Tras estos hechos, se repitieron convocatorias en redes, una de ellas fue para este lunes en el liceo Bauzá, donde la Policía también montó un operativo ante esta posibilidad.

José Azambuya, director de la Policía Nacional, habló al respecto en rueda de prensa. “Acá tenemos que resaltar el profesionalismo llevado adelante por la Policía Nacional”, señaló Azambuya. “En primer lugar, con lo que refiere a nuestro servicio de inteligencia, la Dirección de Información e Inteligencia y la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo para recolectar la información para poder operar y planificar el operativo. Una vez que se ejecutó el operativo, nosotros felicitamos a nuestros policías por el profesionalismo llevado adelante por las unidades que intervinieron, principalmente la táctica aplicada en el terreno que llevó a evitar un desorden, un desborde allí de lo que es la parte del orden público, la paz pública”, remarcó.

Según Azambuya, “se pudo neutralizar en forma coordinada, trabajando la Guardia Republicana con la Jefatura de Policía de Montevideo, con la Dirección de Inteligencia y con la Unidad Aérea”. Y “eso llevó a que se pudiera disuadir y que se evitara males mayores en lo que refería a algún lesionado”. “No tuvimos ningún policía lesionado, no hubo menores lesionados”, afirmó y señaló que el operativo “fue muy efectivo en virtud de que hoy por hoy tenemos 16 menores en Fiscalía [son veinte los detenidos], dos mayores”. También dijo que “se incautó un arma de fuego y armas caseras tipo carcelaria”.

Alertó que no van a permitir estos hechos: “Lo que sí queremos transmitir plenamente a la ciudadanía es que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, porque anoche me comuniqué con la Fiscal de Corte, no vamos a permitir este tipo de situaciones que lleven a un desborde social o lo que es no mantener la paz pública y que eso genere situaciones complejas”.

Sobre las nuevas convocatorias que han surgido, señaló que “hay nuevas convocatorias, nosotros estamos totalmente en seguimiento de esas situaciones, los equipos nuestros están alertas”. “O sea que ese trabajo mancomunado va, por lo que conversamos con la Fiscalía, tiene pleno apoyo la Fiscalía de todas las unidades de la Policía Nacional, ya sea desde el punto de vista tecnológico, logístico y recursos humanos, porque entendemos que esto no puede pasar en nuestro país”, expresó. “Nosotros no lo vamos a permitir e institucionalmente estamos trabajando en conjunto para esa situación”, enfatizó.

Finalmente, se dirigió a los padres de los adolescentes: “Nos gustaría dar un mensaje a los padres: esa responsabilidad que tienen que tener con sus hijos, que es muy importante, o para quienes tengan menores a cargo, de que traten de controlarlos o alentarlos, que ese tipo de situaciones no es bueno para nadie. Podemos terminar con algo mayor y es lo que la Policía no va a permitir y la Fiscalía tampoco”.

Sobre si estas convocatorias surgen de manera espontánea o son planificadas, Azambuya respondió que “es todo lo que estamos investigando”. “En este momento está en la reserva de la investigación de la Fiscalía. Obviamente nosotros tenemos un estudio consensuado, muy pormenorizado en el servicio a nuestra Inteligencia, para ver cómo se suscitó bien esa situación, qué es lo que hay y todos aquellos pormenores que en estas situaciones se dan”, concluyó.