A través de redes sociales, grupos de adolescentes convocaron a una trifulca en la puerta del Nuevocentro shopping este domingo en la tarde. Cientos de jóvenes concurrieron al lugar.

También lo hizo la Policía, que montó un operativo con la Guardia Republicana para desactivar la convocatoria y dispersar a los adolescentes que estaban en el lugar. Además de llevar una tanqueta con varios policías, hubo cortes de calle con caballos de esta fuerza.

Salvo algunos enfrentamientos puntuales, no se concretó la trifulca generalizada a la que se estaba convocando, pero hubo incidentes.

16 adolescentes fueron detenidos y un arma fue incautada. La Fiscalía de Adolescentes de 2º turno, a cargo de la fiscal Mirna Busich, investiga el caso. Los adolescentes detenidos fueron trasladados para que se les haga constatación de lesiones. También fue detenido un adulto. En este caso, la Fiscalía de Flagrancia de 2º turno, a cargo de la fiscal Patricia Rodríguez, está de turno en esa zona.

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, habló sobre el episodio en la red social X, donde hizo “un llamado a la responsabilidad”: “Hoy, 16 adolescentes y un mayor fueron detenidos por la Policía en el marco de los disturbios generados por una convocatoria realizada a través de las redes sociales. No vamos a permitir este tipo de acciones violentas que atentan contra la seguridad de las personas. El trabajo policial en la prevención y represión de esta masiva concentración evitó que se produjeran hechos que todos íbamos a lamentar”. “Ya nos contactamos con la fiscal de Corte para ponernos a disposición y con quien coincidimos que se deben tomar medidas ejemplarizantes para que estos hechos no se repitan”, afirmó. “Apelamos, además, a la responsabilidad de los padres, no sólo para que estén alerta y recurran a la Policía cuando detecten cualquier tipo de iniciativa violenta, sino también para que sean corresponsables de las acciones de sus hijos”, sentenció.