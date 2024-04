Vecinas y vecinos de Ciudad del Plata hicieron un corte parcial este viernes en la ruta 1 en reclamo de mayor seguridad. Piden la presencia de la Guardia Republicana y dicen que están “aburridos” de tener “muchas reuniones” con el Ministerio del Interior y que no haya respuestas. En respuesta, el Jefe de Policía de San José Atilio Rodríguez brindó este lunes una conferencia de prensa en la que descartó la instalación de la Guardia Republicana en el lugar y afirmó que prestará apoyo eventualmente en operativos puntuales. Los vecinos de la zona anunciaron una nueva movilización en la ruta 1 para este viernes.

En rueda de prensa, Rodríguez indicó que es “una sensación quizá de los vecinos, o la necesidad también de tener más móviles”. Planteó que en Ciudad de Plata “se incrementó lo que tiene que ver con móviles”. Destacó que “hay móviles nuevos cero kilómetros instalados”. También dijo que se aumentó la Unidad de Respuesta Policial de Ciudad de Plata las 24 horas, “aparte del móvil de la seccional”.

Según Rodríguez, “hoy Ciudad de Plata tiene una unidad de patrullaje en forma permanente las 24 horas y se ha incrementado aproximadamente en 22 policías más dedicados al patrullaje” que están distribuidos en Grupo de Respuesta Táctica, el Programa de Alta Dedicación Operativa y la Unidad de Respuesta Policial.

En cuanto a las denuncias, dijo que “el delito no ha subido”. “Lo acabo de presentar en la conferencia. No tenemos una suba en la rapiña, no tenemos suba en el hurto. Los delitos se han mantenido, y por debajo inclusive”, aseguró. “Pero entendemos que a veces la gente exige más patrullaje o quiere más patrullaje. En base a eso estamos trabajando y por eso hemos mandado el último egreso de policías que fueron aproximadamente 22 policías que fueron designados a Ciudad de Plata”, afirmó. Los policías fueron destinados a la seccional 7, 10 y 11, “que son las comisarías que la gente reclamaba más y que hoy están no solo con vehículos nuevos sino que hay más personal también dedicado a tareas de patrullaje y prevención en la zona”.

En diálogo con Subrayado, la alcaldesa de Ciudad del Plata Mariana Fonseca respondió a los planteos de Rodríguez en representación de la Policía y el Ministerio del Interior. Consultada sobre cómo reciben que se les plantee que “los delitos no aumentaron” y por ende “la Guardia Republicana no se va a instalar otra vez allí”, dijo que “estamos viviendo en su momento una situación bastante difícil respecto al delito”. “Mucho de este delito viene de Montevideo, estamos a un paso de Montevideo. Cuando se instaló la Guardia Republicana acá, en la zona, estuvo constantemente, realmente esto se había combatido bastante. Ahora, con las últimas cosas que estaban pasando en Barrio Villa Española y todas esas zonas, retiraron la Guardia Republicana de acá”, expresó para contextualizar.

“Entiendo lo que puede decir el Jefe de Policía, que los delitos en papel no han aumentado. Porque muchas veces los vecinos son agredidos, son rapiñados, le robaron la bicicleta, lo robaron en la parada del ómnibus y no hacen la denuncia”, explicó. “Entonces, obviamente, en papel no existe. Ahora, el incendio que tenemos nosotros, como lo sentimos nosotros, sí”, manifestó, y remarcó: “Que no esté registrado no se lo voy a discutir al jefe, yo sé que la gente a veces no hace la denuncia, lo denuncia en las redes sociales”.

Fonseca señaló que hace un tiempo atrás se reunió con el exministro del Interior Luis Alberto Heber y que “nos mostraban la planilla y lo que nosotros consideramos que estaba horrible, las denuncias allí no figuran”. “Entonces, seguro, ellos miran las estadísticas y esto no ha aumentado. Pero la realidad es otra cosa”, sentenció.

Para la alcaldesa, los delitos bajaron cuando estuvo presente la Guardia Republicana en la zona y la base de Ciudad del Plata que está instalada debería ser ocupada por personal policial de esta fuerza. “Comparto que si van a hacer bases en otro lado, nosotros hace años en Ciudad de Plata que tenemos una base de la Republicana que está en Avenida Calcagno. Años. No es nueva de ahora. Lo único que es esa base es que está vacía”, lamentó.