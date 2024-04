El Tribunal de Apelaciones en lo penal de 4ª turno confirmó las medidas cautelares impuestas al exsenador Gustavo Penadés y al profesor de Historia Sebastián Mauvezín, a quienes la jueza en lo penal de 33ª turno, Marcela Malvar, les extendió la prisión preventiva por 180 días, para proteger la investigación hasta que venza el plazo para que la fiscal Alicia Ghione presente la acusación, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes judiciales.

En la sentencia, a la que accedió la diaria, el tribunal destaca el modus operandi utilizado por Penadés para captar a las víctimas, en algunos casos a través de Mauvezin, descrito por la Fiscalía cuando pidió la formalización del proceso contra ambos.

“Claramente los adolescentes, al igual que otras víctimas relataron hechos de abuso sexual que cumplen un patrón en su 'modus operandi', el acuerdo previo, el contacto previo, como se captaba a los adolescentes, el ofrecimiento de ir a comer de pasar un rato de compañía, el hacer negocio con Sebastián, el lugar donde Gustavo los levantaba 'una esquina', de igual forma en un auto, llevándolos al hotel y consumando el abuso sexual”, cita la sentencia del Tribunal.

El documento transcribe parte de la declaración anticipada de las víctimas, que en la mayoría de los casos declaró haber sido abordado por el exsenador a través de la promesa de conseguir trabajo u otros beneficios como participar de un campeonato de fútbol. Algunas de las víctimas declararon que no tenían claro la naturaleza sexual del encuentro y fueron presionados por el legislador cuando ya estaban en su auto.

“Estaba con otro amigo jugando a la pelota próximo al Shopping Nuevo Centro, él tenía 17 y su amigo 16 años, se arrimó un hombre bien vestido, y nos dijo si queríamos jugar un campeonato de fútbol, que había un campeonato en una iglesia, no nos dijo en cuál; si estábamos interesados y nos pasó su número de teléfono e intercambiamos el número que teníamos y nos dijo que después se iba a poner en contacto. El hombre era Sebastián Mauvezín. Después se puso en contacto por Whatsapp y dijo que había un partido de fútbol pero que teníamos que hacer un trabajito y nos pagarían dos mil pesos ($ 2.000). El trabajito era salir con Penadés”, expresó una de las víctimas.

En cuanto a la prórroga de las medidas cautelares, el Tribunal, integrado por los ministros Luis Charles, Ángel Cal y Gabriela Merialdo, dio la razón a la fiscalía en cuanto a que persisten los riesgos procesales, además de quedar pendientes algunas citaciones, la identificación de un hacker que participó de la trama a favor de Penadés y el avance de la investigación de una denuncia realizada por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay vinculada al caso.

En sus argumentos, el tribunal planteó que la prisión preventiva no es incompatible con la presunción de inocencia, pero sí con la ausencia de riesgos procesales, algo que en este caso no ocurre.

Sobre ese punto aseguró que “si se pretendiera explicar a una persona ajena al sistema que son los riesgos procesales, como se configuran, la forma de evaluarlos y cuando dan mérito a la medida cautelar más gravosa o en su caso la prorroga, no sería necesario acudir a conceptos doctrinarios o exposiciones magistrales, sería suficiente hablar de este caso”.

Asimismo, descartó la prisión preventiva por no ser efectiva para proteger el proceso: “El arresto domiciliario propuesto aun con dispositivo electrónico y vigilancia de la Policía no es suficiente ni eficaz pues desde su casa tendría todas las facilidades para continuar intentando develar la identidad de las víctimas reservadas, abordarlas aunque sea por interpuestas personas con fines de amedrentamiento, perjudicando así el desarrollo de la investigación”.

Otro legislador podría ser investigado

La sentencia a la que accedió la diaria alude a un legislador que podría ser investigado como parte del grupo cercano a Penadés que intentó juntar información para ayudarlo en su estrategia de defensa, junto a los secretarios Horacio Tejera y Ximena Portillo, en acciones que, en principio, no tienen vínculo con la trama generada por el exdirector del Comcar Carlos Taroco, en una investigación parapolicial impulsada por el exfuncionario del Parlasur Diego Cuiñas y sus vínculos con la masonería.

Concretamente, la sentencia hace referencia a los dichos de la defensa de las víctimas que en la audiencia del 8 de abril, en la que se discutieron las medidas cautelares, mencionaron al legislador del Partido Nacional en busca de fortalecer los argumentos para justificar la extensión de la prisión preventiva.

“Quedan las declaraciones de personas muy cercanas a Penadés, esto en cuanto al entorpecimiento, es relevante que se tenga en cuenta, Portillo, Tejera eran sus colaboradores inmediatos, estos casos no fueron cerrados. Además, otra persona que tiene fueros, es un legislador”, replica la sentencia.

Fuentes allegadas al caso, señalaron a la diaria que por el momento la fiscalía no tiene evidencia relevante que justifique avanzar en la indagatoria contra el legislador y un eventual pedido de desafuero.

La continuidad de la trama

La sentencia replica el agravio de la defensa de Penadés ante la posición de la fiscalía sobre que aún continuaba la trama paraestatal para favorecer al exlegislador: “Voy a ver lo que hago, porque sí se está diciendo que esto continua, estoy a cargo de la defensa de Penadés y yo no tengo nada que ocultar. No es que me sienta ofendida, estoy preocupada, pensando que se está utilizando algo cuando se está realizando una defensa como todos los casos. Iré a Fiscalía a ver, no sé a qué, a que me revisen”, expresó la doctora Laura Robatto en la audiencia del 8 de abril.

La defensa del exlegislador recordó el espíritu del nuevo código de proceso penal tenía como base la presunción de inocencia y el esperar un juicio en libertad, pero en la práctica “se ha invertido” por los acuerdos abreviados y el abuso de la prisión preventiva.

“Lo único que nos queda es llegar a la pena de muerte de Penadés, antes que sea declarado o no culpable. La verdad que se entiende el argumento pero 180 días cuando a lo que se está planteando, lo llamaría -con todo respeto a Fiscalía- un coletazo”, señaló con referencia a la investigación sobre las acciones de los secretarios, que ya estaban en la carpeta antes de la formalización del proceso.

Por su parte, la defensa de Mauvezin, llevada por el abogado Juan Carlos Fernández Lecchini y Rossana Gavazzo, señaló que no hay nada que conecta a su defendido con la investigaciòn parapolicial: “Cuando la señora juez argumenta, habla, sólo refiere a Penadés, en lo que hace a la trama [...] en las condenas que ha logrado Fiscalía no se menciona en ningún momento a Mauvezín y ello es una prueba clara que no tiene nada que ver con la trama y no tiene nada que ver con los riesgos que supuestamente tienen las víctimas”.

“Si bien en las seis condenas, quizás en el relato de los hechos, nos dedicamos más a hablar de Penadés que de Mauvezín, claramente también hay contenido para él”, respondió la Fiscalía, agregando que existe intercambios sobre el flujograma generado en esa operación entre Mauvezín y Penadés.