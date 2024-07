Este domingo, próximo a las 6.00, en la ciudad de Treinta y Tres, hubo un incendio en un residencial de personas adultas mayores. El hecho ocurrió en el centro de la ciudad, en el local Residencial Adulto Mayor. Era una casa de seis ambientes, tres de ellos eran dormitorios.

Según informó Bomberos, se produjo una gran concentración de humo, gran parte canalizado en las habitaciones. Cuando llegaron a asistir a los residentes, la puerta de acceso principal estaba cerrada y había un muro con rejas. Luego de que lograron ingresar, percibieron que había fuego en un living.

Los bomberos realizaron el rescate y la evacuación de las diez personas que vivían en el lugar, quienes posteriormente fueron asistidas. Siete de ellas murieron por la inhalación de humo y las tres restantes fueron derivados a centros de salud donde fallecieron por la misma causa. Las víctimas eran ocho mujeres y dos hombres.

Una trabajadora del lugar, de 20 años, logró salir del incendio por sus propios medios y sin lesiones. Se envió un equipo del Departamento de Investigación de Siniestros de Bomberos desde Montevideo para realizar el peritaje del hecho.

La información de las autoridades

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, y el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, brindaron este domingo una conferencia de prensa. La titular de Salud dijo que el residencial “estaba en muy buenas condiciones”, aunque “estaba en vías de habilitación”.

“Es realmente una tragedia”, puntualizó Rando, y agregó que “aparentemente fue un accidente en el cual está trabajando el Ministerio del Interior, haciendo las averiguaciones correspondientes, y también ya pasó a órbita de Fiscalía”.

Rando también dio números generales sobre los residenciales en el país, que son 1.400 en total, y señaló que este era uno de los 600 que están en trámite de habilitación. Según dijo, “están en diferentes etapas de habilitación. Se han habilitado 210 de los residenciales y este era uno de los que estaban en etapa de revisar la habilitación”, apuntó.

“Recordemos que previo a lo que era la pandemia no había registro de residenciales. Este es un rubro en el que la mayoría es privado, y es difícil, porque la habilitación es un trámite voluntario de las empresas privadas, de los residenciales privados que tienen que hacerlo ante el Ministerio de Salud Pública. Teníamos una cantidad que ni siquiera estaban registrados. Se logró hacer por parte del ministerio, por suerte, después de la pandemia, en estos últimos años, un registro de prácticamente todos o la mayoría de los residenciales que están funcionando en el país”, destacó.

Sciarra, por su parte, destacó que conocía personalmente el residencial y que era de “prestigio y de reconocimiento a nivel local”. “La calidad del servicio, tengo entendido por trascendidos, era muy buena”, añadió.

“Cuando hicimos la inspección se identificaron pequeños defectos que tienen que ver con cuestiones de forma, de no cumplimiento del decreto, pero que no hacen a la seguridad de las personas ni a la precariedad. De hecho, lo que se desprende es que no había ningún tipo de riesgo para las personas que vivían allí”, dijo Sciarra.

También habló de los recursos humanos que se exigen para la atención de adultos mayores. Según dijo, “se necesita una persona cada diez si no son autoválidos y una persona cada 20 si son autoválidos”.

Duelo departamental

La Intendencia de Treinta y Tres declaró “duelo departamental” por tres días. En su cuenta de X, la comuna explicó que se tomaba la medida debido a la “tragedia ocurrida” en la ciudad.

Se declara duelo departamental.

El Gobierno Departamental de Treinta y Tres, en razón de la tragedia ocurrida en la madrugada de este domingo en nuestra ciudad, que costó la vida de 10 personas al incendiarse el lugar donde residían, ha resuelto declarar tres días de duelo. pic.twitter.com/Pr0yQduhZe — Gobierno de Treinta y Tres (@comuna33) July 7, 2024

Por otra parte, según informó El País y confirmó la diaria, el diputado del Frente Amplio por ese departamento, Nino Medina, cursará informes y dijo que la fuerza política analiza llamar en comisión a Rando y Sciarra, ya que ambas carteras se encargan de la habilitación y el seguimiento de los residenciales.

En diálogo con la diaria, Medina dijo que luego de escuchar a los ministros este domingo le surgieron “más interrogantes”. “Un centro que estaba hace años en habilitación, y no se había podido avanzar, habla de los problemas que tiene el Estado para resolver las situaciones con los residenciales”, opinó.

“Voy a iniciar una serie de pedidos de informe y de acceso a la información pública para conocer de primera mano las acciones que se llevan adelante para apoyar a que efectivamente los residenciales puedan resolver las situaciones que tienen. En vez de ahora salir a fiscalizar, que es lo que habitualmente el Estado hace luego de una desgracia, hay que recorrer los residenciales y efectivamente ver los problemas que hay con la electricidad, con los permisos de Bomberos, problemas edilicios y demás para que puedan resolverlos”.

Medina expresó que “estamos frente a una desgracia que no puede pasar, no puede repetirse en ningún lugar”, y recordó que a fines de junio ocurrió un hecho similar en Melo, Cerro Largo. Se incendió un centro para personas con trastornos psiquiátricos y como consecuencia fallecieron dos personas y tres terminaron internadas en cuidados intensivos. “Se repite una situación con un residencial en poco tiempo, porque claramente no están en las condiciones de funcionamiento que se espera”, concluyó el diputado.