Gianina García Troche, pareja de Sebastián Marset, fue detenida en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, la semana pasada. La mujer permanecerá en arresto administrativo mientras Paraguay realiza las gestiones correspondientes para extraditarla. Bolivia también pretende una extradición. La pareja de Marset podría enfrentar una pena de hasta 22 años y medio de prisión. Se la investiga porque se considera que tiene un rol activo en la organización familiar, en particular en lo que respecta al lavado de activos.

La defensa de Marset, encabezada por Santiago Moratorio que está en España para asumir el caso de García Troche, plantearon que ella se entregó voluntariamente y que no fue la Policía quien la detuvo montando un operativo, tal como planteó el Ministerio del Interior en conferencia de prensa.

Marset brindó declaraciones este domingo en el programa Santo y Seña, donde dijo que espera “que salga a la luz que se ha perseguido todo este tiempo una persona inocente, solo por ser mi mujer”. “Espero que con los abogados se pueda demostrar la falsedad de los delitos por la cual la quieren imputar, y que es claro que no es ninguna delincuente, que los delincuentes son los paraguayos que tienen a cargo de ese caso por perseguir a una persona inocente, pero bueno, esa estrategia se les va a caer muy pronto. Yo me encargaré con mis abogados después de esto que mínimo destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal, mínimo eso, porque la verdad es que les corresponde pagar cárcel por todos los daños que han ocasionado a mi mujer y a mis hijos por sufrir esa situación por más de dos años de persecución”, remarco.

El narcotraficante uruguayo indicó: “Me preguntaban el otro día por qué no asume los cargos, así después puede estar tranquila con sus hijos. Mi respuesta es bien simple: ella no tiene cargo que asumir, hay varios procesados en esa causa que están en la cárcel sin haber cometido ningún tipo de delito, presos por el simple hecho de conocerme”.

Además, Marset negó la versión del Ministerio del Interior que planteaba que su detención fue resultado de un operativo coordinado a través de Interpol: “Ella decidió irse a entregar a España, resolver su problema, la Policía no hizo nada, yo me río con los farsantes esos que salen en la tele diciendo no sé qué, haciéndole creer a la gente que gracias al trabajo de la Policía y el intercambio de información y bla, bla, bla, bla, bla, se logró detener a mi mujer”.

El narcotraficante, que permanece prófugo, desafió a las autoridades: “Mejor que respondan cómo llegó ella a Dubái con su propio pasaporte y con su nombre y se fue a España”.

Finalmente, Marset expresó unas palabras para García Troche y la familia de ambos: “Le pido perdón en público a mi mujer por tener que pasar todo esto y perdón a toda su familia y la mía por la situación y bueno, confío en Dios que todo se pondrá en su lugar y se resolverá de la mejor manera, esa es la única justicia que creo”.