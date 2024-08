Durante su gestión al frente de la Fiscalía General de la Nación, Mónica Ferrero resolvió rechazar la solicitud de pericia internacional del celular de Alejandro Astesiano. El pedido había sido realizado por la fiscal Sabrina Flores, que lleva adelante el caso, para acceder a la información que fue borrada del celular y, entre otras cosas, poder llegar a los chats con el presidente Luis Lacalle Pou. El fiscal de Corte Juan Gómez retomó su rol y la fiscal subrogante Ferrero volvió a su lugar como fiscal de Estupefacientes.

Flores mantuvo una reunión con Gómez este jueves, pero no tocaron el tema. Según informó El Observador y confirmó la diaria, Gómez no va a modificar la resolución de Ferrero. Aunque asumió que no vio los argumentos por los que Ferrero rechazó esta solicitud, según dijo Gómez a ese medio, “sería incapaz de modificar algo resuelto por [su] institución”.

El Observador indicó que Ferrero objetó hacer una pericia internacional porque entendió que el celular ya se había analizado tres veces. Además, consideró que Astesiano ya está condenado y que no está claro a quién se pretende investigar a partir de esta cuarta pericia, esta vez realizada fuera del país para tener mayores garantías. Según Ferrero, no están las garantías para la cadena de custodia y el costo de esta pericia es muy alto.