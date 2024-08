El abogado de la familia de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, informó a la diaria que Gianina García Troche llegó el 16 de julio a Dubái con la intención de entregarse en el país donde estaban radicados sus hijos desde mediados de año. Sin embargo, según señaló Moratorio, las autoridades migratorias de Emiratos Árabes Unidos decidieron expulsarla sin detenerla por la alerta roja que existía en su contra.

Ante esa situación, García Troche viajó a Madrid, donde también tiene familia, siendo detenida el 17 de julio en el Aeropuerto de Barajas. En las últimas semanas los hijos de la familia se trasladaron a Madrid, donde la familia alquiló una casa, por lo que la defensa aspira a que pueda esperar el juicio de extradición en libertad. Por otra parte, la defensa avanza en la argumentación contraria a la extradición a Paraguay, que la requiere por blanqueo de capitales y pide una pena de 22 años y seis meses.

“Ella llegó a Dubai con la finalidad de entregarse, porque está cansada de correr, de que la persigan por un delito que no cometió. No tiene antecedentes judiciales ni en Uruguay, ni en España, ni en Paraguay, ni en Bolivia. Hace poco saqué los antecedentes judiciales de la señora García Troche, que no dieron absolutamente nada, y esos antecedentes, que fueron legalizados y apostillados, ya están en Madrid en el expediente de extradición”, explicó Moratorio, quien agregó que “no puede ser una persecución por portación de apellidos familiares”.

Consultado sobre el usufructo de bienes adquiridos a través del narcotráfico Moratorio respondió: “Ella vivió con él, crió a sus hijos, vivió en la misma casa pero no hay ninguna maniobra de blanqueo, pero por el solo hecho de ser la esposa de, no hay delito. Tampoco hay un enriquecimiento ilícito porque el patrimonio de la señora García no se incrementó en ningún momento”.

Moratorio dijo que Paraguay todavía no envió el exhorto de extradición a la Justicia española, pero la Oficina Nacional de Interpol Paraguay envió un informe con la situación jurídica de García Troche en la que, según Moratorio comenten “un error voluntario” al agregar delitos que no están en los expedientes judiciales, como el de asociación para delinquir, narcotráfico y el delito de lavado de activos, aludiendo a una tipificación derogada por otra menos gravosa.

El abogado calificó de “absurda” la pretensión de Paraguay y señaló que en la medida en que se aplique el artículo 7 del Tratado de Extradición entre Paraguay y España, que contempla la posibilidad de ingresar en los delitos por los que el extraditable es requerido “la Justicia paraguaya va a quedar aún más expuesta”.

Consultado sobre el vínculo de García Troche con la empresa Total Cars, una de las señaladas en la investigación A Ultranza como fuente de lavado de activos, Moratorio señaló que la esposa de Marset nunca integró esa sociedad y que sólo constituyó la empresa Grupo San Jorge, en mayo de 2021, y un mes después viajó a Dubái y no regresó a Paraguay. Además, la empresa nunca alcanzó a estar habilitada, por lo que no hay ingresos por los que pueda justificarse la actividad de blanqueo.

La estrategia de la defensa de Marset en España será que la Justicia española ingrese en el fondo del asunto y desde allí intentar derribar los fundamentos del pedido de extradición paraguayo. El literal C del artículo 7 del Tratado de Extradición señala como causa para rechazar la extradición “si la Parte Requerida, tras haber tenido también en cuenta el carácter del delito y los intereses de la Parte Requirente, considera que, dadas las circunstancias personales de la persona reclamada, tales como la edad, la salud, la situación familiar u otras circunstancias similares, la extradición de esa persona no será compatible con consideraciones de tipo humanitario”.

“Acá lo que está pasando es lo que hablaba Günther Jakobs de derecho penal del enemigo, que lo que importa no es el acto sino el autor”, expresó Moratorio y agregó que la misma situación ocurre con el hermano de Gianina, Mauro García Troche, quien también analiza entregarse a la Justicia en los próximos días.