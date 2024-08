La Asociación de Magistrados del Uruguay eligió a la jueza María Helena Mainard como su presidenta para el período setiembre 2024-2026. Según informaron a la diaria fuentes del sindicato, la lista que encabezaba Mainard, la 12, obtuvo 179 votos, mientras que la oficialista 1994 logró 146 adhesiones.

En diálogo con la diaria, Mainard explicó que históricamente en AMU se presentaban dos listas, la 1 y la 2, principalmente asociadas al interior del país. Hace cuatro se incorporó una tercera opción, la lista 1994, que ganó las elecciones pasadas con la presidencia de Leonardo Méndez y para estas elecciones se apostó a una nueva lista, quedando como opciones la 12 y la 1994.

“Todos queremos lo mismo, lograr avances y mejoras a lo largo de la carrera. A veces los medios o las formas difieren un poco”, señaló. La presidenta electa destacó la necesidad de mejorar el diálogo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

“Todos tenemos el discurso preparado, pero nunca escuchamos el discurso del otro. Y acá buscamos un poco eso, fomentar el diálogo, la comunicación, no sólo con la Suprema Corte de Justicia, sino con todos los jueces que integran la asociación, que son cerca de 500 asociados”, agregó.

Mainard descartó que los cuestionamientos realizados en setiembre de 2023 por el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por haber condenado a la cartera que cese el aislamiento de Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito, hayan influido en el resultado electoral y destacó su trayectoria gremial como integrante de la directiva durante dos períodos y en la carrera judicial que inició en 1992.

“Yo no hice declaraciones en ese momento porque no correspondía, yo no lo conozco al exministro y no sé qué desencadenó todo ese desenfreno. Se hizo una investigación administrativa por parte de la corte a todos los integrantes de la oficina que terminó archivada, que recogía lo que surgía del expediente y que no hubo irregularidad. En su momento fue muy complicado para mí y para mi familia. Mi cara aparecía en todos los medios cuando yo soy una persona de perfil sumamente bajo, pero es un tema que se superó, con ayuda de toda la gente que me quiere, de la gente que he conocido a lo largo de toda mi carrera en el país, y sabe cómo trabajo y tiene claro dónde estoy parada”, agregó.

Mainard, que actualmente se desempeña como jueza en lo penal de 33ª turno, ascendió por concurso a ministra de Tribunal de Apelaciones y se estima que la venia será enviada al Parlamento en los próximos días.

Además de Mainard, la lista 12 estuvo integrada por Dolores Sánchez, Fernando Islas, Lilian Elorriburu, Sol Bellomo, Adriana Chamsarián, María Noel Odriozola, Diovanet Olivera y Julia Staricco, entre otros.