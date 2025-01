Los teléfonos de los abogados no paran de sonar. Muchos de ellos ya trabajaron en las denuncias contra el grupo Larrarte y República Ganadera, pero ahora la situación tomó otra dimensión: en Conexión Ganadera son más de 4.000 los inversores damnificados, que colocaron casi 400 millones de dólares en alguno de los productos que ofrecía la empresa, fundada por Pablo Carrasco y Gustavo Basso en 1999.

Los responsables de Conexión Ganadera reconocieron este martes ante un grupo reducido de inversores que las pérdidas llegarían a 250 millones de dólares y tenían prevista una reunión este jueves a las 18.00 con toda su cartera de clientes a una reunión por zoom. Sin embargo, la empresa canceló a último momento la reunión a pedido de su director, Pablo Carrasco, según puede leerse en el mensaje que se colgó a la transmisión de Youtube.

Minutos después, Carrasco envió un correo electrónico para intentar explicar la situación. “Estimados amigos y clientes. Yo, Pablo Carrasco, unico administrador de Conexión Ganadera al dia de hoy, he dicidido postergar el streaming previsto para las 18:00. La información recabada al día de hoy no es suficiente para darles una situación exacta de donde estamos parados. Y menos aun para sugerirles cuales serán las soluciones. Personalmente no acepto que se reitere la información de pasivo/activos de la empresa sin que se auditen las cuentas y se pueda dar explicaciones”, escribió el ingeniero agrónomo.

Carrasco agregó que “la persona contratada para la evaluación primaria de la empresa” no cuenta con “elementos certeros” para calibrar la “magnitud de las millonarias diferencias”. “La falta de coincidencia sobre el diagnóstico y la desinformación sobre créditos y adeudos harían de esta reunión algo muy poco serio que no combina con mis convicciones y valores. Yo personalmente me comprometo a una auditoría externa profesional para, en persona, en unos días realizar este streaming y mostrar las soluciones. Tengo la convicción que existen salidas pero que deben estar cimentadas sobre la más cristalina de la realidades”, culminó su mensaje el director de Conexión Ganadera.

Denuncias penales contra Conexión Ganadera

Hasta el momento la intención de la firma ganadera era acordar un “compás de espera” de 60 días sin denuncias penales para encaminar un acuerdo privado que permita reperfilar la deuda, pero algunos clientes ya decidieron activar la vía judicial. El abogado penalista Ignacio Durán dijo a la diaria que por estas horas está en contacto “permanente” con unos 25 inversores damnificados por Conexión Ganadera. “El grupo aumenta todos los días y van a sumarse más en las próximas horas. Queremos presentar la denuncia cuanto antes, porque no sabemos en qué puede derivar esta situación. La empresa tiene un activo [150 millones de dólares] y queremos actuar pronto para que eso no se pierda”, comentó Durán.

Recordó que en setiembre de 2024, cuando se activaron las primeras denuncias contra Jairo Larrarte, la Justicia dispuso el cierre de fronteras y retuvo sus documentos, una medida cautelar que todavía sigue vigente (se fijó un plazo de 180 días). “Es algo de perogrullo y debería ser la primera medida que tome la Fiscalía [con los responsables de Conexión Ganadera], por la cantidad de damnificados y por el monto de dinero que está en juego”, adelantó Durán, que apuntará a posibles delitos de estafa y apropiación indebida.

En su opinión, la empresa viene manejando la crisis “de manera lamentable”. Muchos inversores, contó Durán, no entendieron por qué Conexión Ganadera citó a una primera reunión solamente a un grupo reducido de 100 inversores. “Es incomprensible que se haya hecho esa distinción. Eso causó malestar, porque muchos de ellos llevan semanas tratando de tener una respuesta, desde las corridas de Larrarte y República Ganadera. Y la respuesta de Conexión Ganadera siempre fue que no había que preocuparse, que ellos eran diferentes, que no les iba a pasar lo mismo. Mi impresión es que ya en ese momento sabían que la bomba les iba a explotar y armaron una puesta en escena”, relató Durán.

Uno de los clientes del abogado intentó retirar su dinero a finales de 2024 y recibió la siguiente respuesta de Conexión Ganadera: “Disculpe la demora en la respuesta, se podrá imaginar que estamos atendiendo a varios clientes con la misma situación. Le comento que por el momento, hasta nuevo aviso, no estamos tomando cancelaciones anticipadas. Entiendo la postura de nuestros inversores ante los sucesos acontecidos en el sector y con la pérdida física de Gustavo [Basso] pero le damos la tranquilidad [de] que Conexión Ganadera seguirá funcionando con normalidad, como en estos 25 años”.

Durán relató que otros inversores ni siquiera recibieron respuestas y no pudieron concurrir a las oficinas, que están cerradas desde el 15 de enero. “Su caballito de batalla era decir que ellos son serios, que en 25 años nunca fallaron, que el ganado existe. Y con eso engañaron a los clientes, para evitar una corrida. Entiendo que en octubre ellos ya sabían cuál era su situación financiera, porque un agujero tan grande [250 millones de dólares] no se consuma de un día para otro. Desde el punto de vista jurídico, el engaño y la maniobra de estafa se configuró en ese momento, porque no le dijeron la verdad a los clientes”, opinó Durán.

El abogado tiene clientes que invirtieron entre 50.000 y 300.000 dólares en Conexión Ganadera, pero entre ellos “hay diferentes perfiles”. En algunos casos, según dijo, las situaciones “son dramáticas”. “Algunos les confiaron los ahorros de toda una vida laboral, la plata que les querían dejar a sus hijos. Están viviendo horas angustiantes”, remató.