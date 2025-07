El ministro del Interior, Carlos Negro, calificó como “excelente” el operativo desplegado en las inmediaciones del estadio Centenario el domingo “y dentro también”. Si bien reconoció que el Ministerio del Interior está muy preocupado por la “proliferación de fuegos artificiales” en espectáculos deportivos, recordó que la responsabilidad de la seguridad del evento deportivo es de los organizadores del evento. Negro dijo que un operativo de seguridad en un partido al que concurren unas 60.000 personas implica un despliegue de recursos muy importante y añadió que en la planificación se trata de “evaluar todas las posibilidades y despejar todos los tipos de dudas y riesgos”. “No siempre se logra todo”, aclaró.

El ministro dijo que un lanzabengalas es “un arma de fuego”, “estamos investigando en qué circunstancias y cómo lo hizo. Brutalmente lo disparó contra una tribuna donde podía haber niños, cualquier persona; le tocó desgraciadamente a un integrante de nuestro ministerio sufrir esa brutal agresión y vamos a agotar todas las medidas de investigación para dar con los responsables”.

Negro también señaló que la investigación va a abarcar a quienes participaron en disturbios o sostuvieron banderas robadas al equipo rival. “Estamos viendo la posibilidad de identificar a todos ellos”.

Consultado sobre cómo podría haberse dado el ingreso de tantas bengalas, el ministro respondió: “El ingreso al espectáculo no solamente se da durante el horario del partido; en la semana anterior al partido hay un flujo de mercaderías y personas a los centros deportivos y esos controles a veces fallan, porque los seres humanos tienen fallas [...]; estamos viendo en qué circunstancia ocurrió y si podemos individualizar a los responsables tanto de permitir el ingreso como de haber hecho el disparo”.

En cuanto a la reiteración de este tipo de incidentes, Negro dijo que el ministerio está preocupado por el uso de fuegos artificiales: “Sabemos del peligro que encierran, la forma en que se manejan con absoluta negligencia en el uso de este tipo de fuego, que terminan siendo armas”. “Estamos tratando de evitar que eso siga sucediendo; no siempre lo logramos, como pasó ayer”, agregó.

“No hay que olvidar que la seguridad del espectáculo corresponde a sus organizadores; la Policía Nacional apoya y da todos sus recursos materiales y humanos para apoyar a los privados para que logren detectar este tipo de ingresos clandestinos, y a veces igualmente logran su cometido”, advirtió, y añadió que las autoridades del ministerio estarán en contacto esta semana con la Asociación Uruguaya de Fútbol para mejorar la seguridad de los espectáculos.

Consultado sobre si serían relevados los responsables del operativo, respondió: “El operativo policial del domingo fue cumplido a la perfección y fue un muy buen operativo de seguridad; no se registran prácticamente episodios de violencia, salvo un policía que también fue agredido por un particular, que está fuera de peligro, y este policía que nos tiene tan preocupados por su estado de salud”.

Sindicatos exigen investigación urgente al MI

En un comunicado difundido en la mañana del lunes, el Sindicato Único de Policías del Uruguay señaló que el hecho de que un policía haya sido gravemente herido por una bengala “no puede ser tomado como un episodio aislado”. “Es el resultado de años de indiferencia y de una preocupante intolerancia social”, y exigieron a las autoridades “una investigación inmediata y a fondo” y “sanciones ejemplarizantes para los responsables”.

“Nos solidarizamos profundamente con nuestro compañero herido, con su familia y con todos los efectivos que se vieron expuestos durante el operativo clásico; también nos preguntamos si este suceso tan grave no daba lugar a que se suspendiera el partido. No entendemos por qué siguió; la vida y la integridad de nuestros policías no pueden seguir siendo moneda de cambio para garantizar el espectáculo”, expresaron.

Sindicato de la Guardia Republicana lamentó expresiones del minsitro

Tras la conferencia de prensa del ministro, el sindicato de la Guardia Republicana reclamó el cese del subdirector de la Guardia Republicana, Jorge González, y “el relevo de todos los jefes que estuvieron al frente del fallido operativo del clásico”.

“Expresamos nuestra más profunda preocupación e indignación ante la fría y desafortunada minimización por parte del ministro del Interior sobre la grave lesión que sufrió uno de los policías durante el operativo del clásico”, señaló.

“Es inadmisible que el Jefe máximo de la Policía trate con tanta liviandad el hecho de que un funcionario bajo su mando haya sido internado de urgencia en un CTI tras recibir el impacto de una bengala. No es un hecho aislado”, expresaron, y recordaron que el 6 de abril una funcionaria policial resultó gravemente lesionada en el estadio Ubilla de Cerro Largo durante el partido Nacional-Cerro Largo”.

“Resulta inaceptable que mientras los policías terminan en el hospital, las autoridades califiquen el operativo como 'muy bueno' y aseguren que 'se cumplió a la perfección', cuando la realidad muestra otra cosa. La seguridad no puede medirse sólo por la estadística de incidentes, sino también por la integridad física y emocional de quienes la garantizan”, advirtieron.