El recurso de habeas corpus presentado por la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe) junto a la diputada del Frente Amplio Bettiana Díaz sumó otra instancia este miércoles, con la concreción de la visita e inspección ocular al módulo 4 del Comcar, que fue seleccionado por la complejidad de la situación en este espacio en el que habitan casi el doble de las personas privadas de libertad para las que hay capacidad de albergar.

El fiscal Willian Rosa fue parte de la visita y, según señaló en su red social X, “la situación carcelaria es tan jodida que ya no sirve echarse culpas mutuamente, entonces solo puede hacerse lo máximo posible para mejorarla desde el lugar y rol que cada uno cumple”. El fiscal destacó palabras de la jueza Blanca Rieiro, quien, mientras entrevistaba a un grupo de presos en el módulo 4, les dijo: “Por haber cometido actos reprochables, en la justicia los hemos condenado a ser privados de la libertad ambulatoria, no a ser privados del resto de sus derechos”.

En diálogo con la diaria, el abogado de Ofucipe Juan Raúl Williman calificó como “impactante una inspección así” porque, si bien se sabía que la situación en el Módulo 4 y en el Comcar en general es compleja, arrojó algunas “cuestiones que son preocupantes”. Una de las situaciones conocidas es la del hacinamiento y por eso uno de los tres temas fundamentales que impulsa el habeas corpus es la corrección del hacinamiento, además de la cuestión de la alimentación y de la salud mental y las adicciones.

Según Williman, “la inspección te deja realmente conmovido porque vos ves gente que no explota, y no sabés por qué, porque son celdas que están diseñadas para tres personas donde hay nueve, diez y hasta 11 personas por celda”. “La verdad que es muy difícil”, apreció, y describió que la complejidad de vivir así es extrema cuando además tenés “teóricamente patio una vez por semana, o sea que estamos hablando de que no tienen patio, tienen básicamente acceso a la planchada más que esa posibilidad de patio”.

El abogado contó que “hoy también pasamos un momento tenso”, dado que presenciaron un conflicto en el patio que “terminó en una reyerta y el patio duró lo que duró un lirio y de vuelta todos conducidos a las celdas”.

Para Williman, lo más importante del habeas corpus “es lo urgente que pueden intentar lograr las juntas de traslados descentralizadas y por unidad para resolver traslados más ágilmente”. También resaltó “el triage que está haciendo el Servicio de Atención para Personas Privadas de Libertad de la Administración de Servicios de Salud del Estado, que metió 400 entrevistas ayer, y hoy estaba con otras 300, y están marcando en rojo aquellas situaciones que requieren atención inmediata, tanto de salud mental como de adicciones”. Según dijo, “hay otros tantos marcados con amarillo como para consulta en breve y algunos verdes que los van a agendar”.

“Pero lo cierto es que la inspección vuelve a funcionar”, subrayó. Además de esos dos acuerdos, “este era un tercer punto clave, porque hoy nos llevamos anotado un montón de cuestiones, sobre todo en la falta de colchones, camas, cualquier cosa. Anotamos todo: traslados pendientes, calefones que no funcionan”, mencionó entre otras cosas.

Williman destacó el rol de Riero, que se comprometió con la visita y la anotación de situaciones pendientes: “La verdad, que la jueza de garantía sacó apuntes de todo y [de] este monitoreo, a mí lo que más me interesa rescatar es que se busca lograr un monitoreo por parte del Poder Judicial de estas cuestiones urgentes”.

“La jueza no va a demorar en convocar audiencia”, indicó, y planteó que ya fueron avisados que la semana que viene se va a convocar una nueva audiencia para debatir varios de los puntos que se vieron en la visita como urgentes.

El abogado destacó que “ya tenemos tres instancias”, que son “las juntas de traslado transitorias y descentralizadas, el triage de salud que se está haciendo y esta inspección ocular que arrojó un montón de información que la vamos a trabajar en detalle la semana que viene”. “Me parece que como herramienta para resolver urgencias que queman, este habeas corpus correctivo colectivo está teniendo en principio una eficacia que la verdad yo honestamente no preveía, pero lo cierto es que sí, que está ocurriendo”, concluyó.

Por su parte, Jonathan Perdomo, representante de Ofucipe, dijo a la diaria que “es un día muy importante porque ya empezó a andar lo que es el habeas corpus correctivo colectivo”, lo que consideró como un hecho histórico porque “nunca se había dado”.

El dirigente sindical destacó que con la visita a Comcar se marca el comienzo del trabajo en territorio y que en la inspección ocular se pudo “ver realmente de primera mano que la denuncia del sindicato era real”, tanto en lo que respecta a la atención de las personas privadas de libertad como a las condiciones en las que están hoy en día los operadores penitenciarios. Para Perdomo, es “muy baja la cantidad de personal”, muy grande el hacinamiento, que fue revisado, al igual que el acceso a patio.

Al igual que Williman, Perdomo comentó el episodio de violencia que presenciaron durante la visita y el que requirió de la intervención de la Policía.

Para cerrar, el dirigente resaltó que “una de las cosas no menores que se reconoce es la violación de los derechos humanos y ahora el Estado va a tener que abordar esta situación”. Y recordó que “estamos los trabajadores también en esas condiciones”.