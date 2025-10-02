Los nueve ministros de la Corte Electoral se reunirán el lunes para analizar los dos informes elaborados por la Comisión de Asuntos Electorales sobre la situación del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, quien fue imputado por múltiples delitos contra la administración pública.

El informe, votado por la mayoría de la comisión, indica que no se lo debería inhabilitar, informó ayer El Observador, y confirmó la diaria. Fuentes del organismo indicaron a la diaria que los argumentos que se manejaron en ese informe son que la Corte Electoral tiene jurisprudencia en el tema y que la ha aplicado con anterioridad. En concreto, la posición del organismo ha sido la de no inhabilitar a las personas que estén en libertad.

En el informe se menciona el artículo 80 de la Constitución y el 125 de la Ley de Registro Cívico Nacional, que plantea al igual que la Constitución, que es causa de exclusión de la ciudadanía el “hallarse legalmente procesado en causa criminal, de la que pueda resultar pena corporal”, pero establece que la causal no podrá aplicarse “en el caso de que el procesado hubiese obtenido la libertad bajo fianza o caución”.

Por otra parte, según supo la diaria, en el informe en minoría se apunta a que que el artículo 80 de la Constitución y el artículo 266.6 del nuevo Código del Proceso Penal mandan a que se suspenda la ciudadanía, y la Corte Electoral lo incluye en el registro de inhabilitados.