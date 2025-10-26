Este sábado, la Policía detuvo a seis personas en Salto por haber participado de un presunto plan para asaltar un boliche durante una fiesta de Halloween. Entre los detenidos se encuentra el edil del Frente Amplio Álvaro Godoy, que pertenecía a la lista 70, informó Subrayado y confirmó la diaria con fuentes del Ministerio del Interior.

Unas 3.000 personas habían comprado entradas para concurrir al festejo previsto en Salto Polo Club, el sábado de noche. Según informó El País, la policía detuvo a cinco personas que habían viajado desde Montevideo para cometer el delito y se encontraban en una vivienda en Termas del Daymán. Por otra parte, Godoy fue detenido mientras manejaba por la ciudad y su esposa fue detenida en su casa.

La lista 70 se reunirá el próximo lunes para evaluar el caso de Godoy, informó Mario Furtado, integrante del sector, al medio citado.