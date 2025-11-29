Operativo policial en el que se incautó más de 400 kg de pasta base en Paysandú.

La Policía Nacional incautó este viernes 414 kilogramos de pasta de base de cocaína en Paysandú. El Ministerio del Interior informó que el cargamento fue encontrado en el interior de una camioneta que evadió un control policial en la ruta 26, fue perseguida y finalmente capturada. Un segundo vehículo fue ubicado en la localidad de Quebracho.

La Fiscalía General de la Nación, en tanto, comunicó que dos personas fueron imputadas por este caso por “transporte de sustancias estupefacientes agravado por pertenecer a un grupo delictivo organizado”. Una de las personas fue imputada en calidad de autor y la otra como coautor. Como medida cautelar, ambas estarán en prisión preventiva mientras continúa la investigación. Hay una tercera persona requerida.

En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que la incautación supone “un nuevo duro golpe al crimen organizado”. El jerarca señaló que el cargamento de pasta base, en el que también se halló “un kilo y poco” de cocaína, “tenía seguramente un destino de consumo interno”.

“Esto significa que en la ciudad de Montevideo, en las capitales de los departamentos, a partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir, y esto también es una muy buena noticia desde el punto de vista de la salud pública y de los problemas que genera la adicción en el país”, destacó Negro.

Se estima que el cargamento, equivalente a unas tres millones de dosis, tenía un valor aproximado de dos millones de dólares en el mercado ilegal. “Esto es todo mérito de la Policía Nacional”, añadió Negro.

En el operativo, denominado “Sinergia”, trabajaron la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, la Dirección de Investigaciones, la Jefatura de Policía de Paysandú, la Jefatura de Policía de Salto, la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Aviación Policial y la Fuerza Aérea Uruguaya.