El Tribunal de Apelaciones Penal de tercer turno confirmó la prisión preventiva para Luis Alberto Betito Suárez, quien fue imputado el 5 de noviembre en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos.

Por este motivo, Suárez deberá permanecer 180 días en prisión preventiva mientras rijan las medidas cautelares y avance la investigación llevada adelante por el fiscal Rodrigo Morosoli. Suárez ha sido señalado como el líder de la banda criminal Los Suárez, que opera y comercializa droga en Cerro Norte.

Durante la audiencia en la que fue formalizado el proceso contra Suárez también se imputó a otra persona por el delito de negociación de estupefacientes, y otras tres personas alcanzaron condena por acuerdo abreviado, por delitos de narcotráfico y tráfico interno de armas, con penas de entre tres años y 12 meses de libertad a prueba.

A partir de la operación IRO, que fue liderada por la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas, se realizó la detención de Suárez. La Policía realizó un allanamiento a una vivienda abandonada en el Cerro, en la que operaban Los Suárez, y detuvo a dos personas e incautaron armas, municiones, celulares, cámaras de videovigilancia y droga.

A partir de ese primer allanamiento, posteriormente se realizaron 15 allanamientos en distintos barrios de Montevideo. Se incautaron 48 celulares, 3.189 dólares, 171.310 pesos, documentos, dispositivos electrónicos y siete vehículos –entre ellos, cinco de alta gama–, una escopeta, una réplica de una pistola, municiones y estupefacientes –entre otros, unos diez gramos de cocaína rosa incautada a Suárez–.

Suárez, que cuenta con 11 antecedentes penales, estaba en libertad desde febrero de 2023 y, si bien la Policía lo identificaba como el líder de Los Suárez, hasta el momento de su detención no tenía requisitoria. Su defensa, que lleva adelante el abogado Diego Cabrera, sostuvo que la droga que se le incautó era para consumo personal y que su cliente dejó el vínculo con la actividad delictiva.