El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió disponer la disolución y liquidación de la corredora de bolsa de valores Pérez Marexiano, cuyos socios Carlos y Pedro Pérez están siendo investigados por la Justicia penal, así como el corredor de bolsa Ignacio González Palombo, quien decía trabajar para la empresa.

En la resolución, que fue aprobada el 17 de diciembre, el directorio del BCU encomienda a la contadora Ana Chaves, que había estado a cargo de la intervención de la compañía, que se encargue de la liquidación de la empresa, según informó El Observador y confirmó la diaria.

A fines de octubre, el BCU intervino preventivamente a la corredora de bolsa y dispuso la suspensión de las actividades, así como la sustitución de sus autoridades. La decisión del banco fue tomada luego de que los socios de Pérez Marexiano presentaran una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno contra González Palombo por estafa y apropiación indebida. A esa denuncia se sumó otra, en la que 25 denunciantes responsabilizaron a González Palombo y a Carlos y Pedro Pérez por pérdidas millonarias.

En la resolución de la intervención, el BCU remarcó que Pérez Marexiano no informó de “forma inmediata” sobre las denuncias contra González Palombo, al tomar conocimiento de los hechos.

El BCU también detectó que la cuenta a nombre de Pérez Marexiano, pero propiedad de terceros (cuenta ómnibus), presentaba “un saldo negativo originado en retiros realizados de forma habitual sin tener los fondos suficientes para ello y, por lo tanto, utilizando fondos de otros clientes a esos efectos”.

Por otra parte, un informe independiente sobre los procedimientos adoptados para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo concluyó “que la entidad cumple parcialmente en todos los aspectos significativos con la ejecución de su sistema integral para prevenir el lavado de activos”.