Un hombre asesinó a su expareja en una estación de servicio de Ancap, ubicada sobre la ruta 8, en Treinta y Tres, y, posteriormente, intentó suicidarse.

A las 14.00 de este domingo, la mujer se dirigió hasta el local pidiendo ayuda, pero el hombre la encerró en una habitación del comercio. Cuando llegaron los móviles policiales, se escucharon dos detonaciones de arma de fuego; el hombre le disparó a la mujer y, posteriormente, se disparó en la cabeza.

Según información de la Jefatura de Policía de Treinta y Tres, la mujer de 45 años fue encontrada sin signos vitales y el hombre de 53 años fue trasladado al Sanatorio IAC y se encuentra en estado delicado.

La fiscal de 2° turno de Treinta y Tres, Ana Segovia, y la Policía Científica se hicieron presentes en el lugar. El hombre tuvo una medida cautelar de no acercamiento y uso de tobillera hasta el 1° de octubre de este año, fecha en la que caducó la disposición.