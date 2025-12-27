Entre el martes y el viernes ocho hombres fueron asesinados en diferentes hechos ocurridos en Montevideo. En rueda de prensa, durante una visita al departamento de Lavalleja, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que “es una manifestación más de las épocas violentas que vivimos” y advirtió que durante las fiestas suele registrarse un incremento en los hechos de violencia.

“Estamos en fechas que tradicionalmente concentran episodios [de violencia], por lo que estamos atentos al fenómeno de la violencia tratando de desplegar la tarea investigativa que nos obligan las circunstancias, pero también siendo conscientes de que son fechas muy difíciles, muy complejas, en las que se juntan diferentes factores criminológicos que hacen que los homicidios aumenten tanto en Navidad, como en Año Nuevo”, agregó.

Según los datos del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, en 2023 se registraron 381 homicidios, mientras que en 2024 fueron 379. En tanto, en los primeros nueve meses de este año fueron 277 los homicidios consumados en todo el país. Las cifras del Observatorio indican que ni en 2023, ni en 2024 diciembre fue el mes con mayor número de homicidios, aunque se ubicó en los dos años entre los primeros lugares.

En 2023 el mes con mayor cantidad de homicidios fue enero, con 40, seguido por junio con 36, noviembre con 38 y diciembre con 35. En 2024 el mes con mayor cantidad de homicidios fue abril, con 37 homicidios, seguido por julio con 36, mayo y noviembre con 35 y diciembre con 34.

Los ocho homicidios

En la mañana del martes asesinaron a un hombre de 33 años en la puerta de su casa, en Pasaje 172 casi Mataojo, en Malvín Norte. De acuerdo a la información policial, el hombre fue llamado por su nombre por los atacantes, que le dispararon apenas salió. La víctima recibió diez impactos de bala.

En la noche del martes fue asesinado un adolescente de 16 años en la zona de Cruz de Carrasco, tras recibir varios disparos de arma de fuego. El joven fue trasladado por un patrullero hasta el hospital Pasteur, donde se constató su fallecimiento. La fiscalía investiga las circunstancias del hecho.

Un hombre de 27 años fue asesinado en la madrugada del miércoles en el barrio Punta de Rieles, tras recibir un disparo en la cabeza en Pasaje Villa Farre y Urano. Los vecinos encontraron su cuerpo en el lugar del crimen, pero, por el momento, no hay testigos del hecho.

Sobre las 11.00 de ese día fue asesinado otro hombre tras recibir disparos de arma de fuego en las calles Bogotá y Santa Cruz de la Sierra, en Cerro Norte. La víctima fue trasladada al hospital del Cerro, donde falleció. El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía. Por el momento, se desconocen las circunstancias del hecho.

En otro caso, ocurrido en Peñarol, fue asesinado un hombre de 38 años. En la noche del miércoles, la víctima había sido expulsada de la reunión en la que estaba celebrando Navidad, debido a que, alcoholizado, había mantenido un altercado con sus familiares. Tras dejar la casa, ubicada en las calles José Bergamín y Antonio Taddei, el hombre discutió con otra persona y fue apuñalado en el pecho. Su hermano y un vecino lo trasladaron hasta el hospital Cudam, donde falleció minutos más tarde.

En otro incidente ocurrido en el barrio Tres Ombúes mataron a dos hermanos, de 30 y 31 años. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves en la esquina de Gregorio Camino y José Castro, cuando la Policía estaba en la zona realizando un allanamiento y escuchó varios disparos. Al llegar al lugar, hubo intercambio de disparos y resultaron heridas tres personas: una mujer de 23 años, un joven de 21 y un adolescente de 15 años. Luego del tiroteo trasladaron a los hermanos al hospital del Cerro, donde fallecieron minutos más tarde. El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Montevideo. Policía Científica encontró 14 vainas en el lugar del crimen.

En la madrugada del viernes fue asesinado un joven de 30 años, cuando se encontraba en el frente de su casa, ubicada en José María Navajas y Aparicio Saravia, en Colón, y le dispararon varias veces desde un vehículo. El joven recibió un disparo en el cuello y murió en el lugar, mientras que su tío resultó herido y fue trasladado a un centro de salud. El caso comenzó a ser investigado por la fiscal especializada en Homicidios Adriana Edelman, quien dispuso el relevamiento de cámaras y eventuales testigos del hecho.