En la madrugada de este jueves fueron asesinados dos hermanos de 30 y 31 años en un ataque a tiros ocurrido en el barrio Tres Ombúes de Montevideo. En la balacera también resultaron heridas otras tres personas: una joven de 23, un joven de 21 y un adolecente de 15 años, según informó Subrayado y confirmó la diaria con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hecho sucedió en la calle Gregorio Camino esquina José Castro, cuando un móvil policial patrullaba la zona y se encontró con un hombre armado que disparaba hacia varias personas presentes.

El agresor, al percatarse del vehículo policial, automáticamente efectuó disparos a los policías, ataque que estos repelieron; el delincuente cayó en la vía pública y luego se incorporó y huyó entre pasajes del lugar, por la calle Rivera Indarte.

Luego los efectivos se aseguraron de que los dos hermanos, con heridas de arma de fuego a la altura de la cabeza, fueran trasladados al Hospital del Cerro, donde minutos más tarde se constató el fallecimiento de ambos.

Las otras tres personas heridas fueron conducidas al Hospital Maciel. La joven presentaba una herida en las piernas, el joven, una herida en el omóplato derecho, y el adolescente, una herida en el abdomen.

En la escena del doble homicidio se hallaron 14 vainas. No hubo policías lesionados ni móviles dañados. El caso es investigado por el departamento de Homicidios y la fiscalía especializada de Homicidios a cargo de la fiscal Adriana Edelman.

Homicidio en el barrio Peñarol

Antes del ataque, en la noche del 24 de diciembre se recibió un llamado al 911 para que un móvil asistiera a la emergencia del Centro Uruguayo de Asistencia Médica (Cudam) en el barrio Colón, ya que un hombre de 38 años estaba herido de arma blanca, según la información a la que accedió la diaria.

Los efectivos que acudieron a la asistencia médica recabaron información de un testigo, hermano de la víctima, quien les señaló que el herido, bajo los efectos del alcohol, había discutido con su familia, por lo que fue retirado del domicilio.

Después, un vecino se presentó y contó que la víctima estaba herida por una pelea con otro hombre, cuyos datos se desconocen; la situación ocurrió en las calles José Bergamín y Antonio Taddei, en el barrio Peñarol. El hermano y el vecino trasladaron al herido a la emergencia.

En Cudam se le diagnosticó una herida en hemitórax y shock hipovolémico. Posteriormente, falleció pasadas las 0.00 del jueves.