El Tribunal de Apelaciones en lo penal de 4° turno revocó el decreto de la jueza Marcela Vargas, que la semana pasada dispuso el cese de la prisión preventiva para el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés y el profesor de Historia Sebastián Mauvezin, signado como quien contactaba a Penadés con las víctimas. El argumento central de la jueza Vargas es que el paso del tiempo, junto con la pérdida de calidad de senador de Penadés, bajó los riesgos que justificaban la medida cautelar de prisión preventiva, como el riesgo de fuga, el riesgo de afectar el proceso judicial y el riesgo contra las víctimas.

“Este es un caso de hechos graves, hubo un entorpecimiento de la investigación que se concretó de hecho [...] ahora, a mi juicio, el paso del tiempo impacta en la investigación [...] Penadés perdió el poder, usted ya no es senador. El tiempo cambió y las circunstancias cambiaron”, expresó la jueza, el 5 de febrero, para fundamentar su decisión.

Sin embargo, en fallo de segunda instancia, los ministros Luis Charles, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos entendieron que los riesgos que justificaron la prisión desde la imputación, en octubre de 2023, aún siguen vigentes, según informó este miércoles TV Ciudad.

En la apelación de la decisión de Vargas, la fiscal especializada en Delitos Sexuales de tercer turno, Alicia Ghione, planteó que “los riesgos en este caso no son imaginarios, han sido concretos y siguen siendo, las víctimas siguen existiendo [...], el entorpecimiento de la investigación ha sido clarísimo”. “No compartimos que el senador Penadés no tenga poder, el poder no se pierde en dos días”, agregó Ghione en la audiencia.

En la misma línea, la defensa de las víctimas, que llevan adelante los abogados Soledad Suárez y Juan Raúl Williman, señalaron que el transcurso del tiempo y la pérdida del cargo no modifican la situación de riesgo procesal y destacaron la cantidad de contactos que realizó Penadés con funcionarios públicos para su beneficio luego de su renuncia al Senado. “No podemos compartir que el paso del tiempo sea un elemento que incida en la morigeración de los riesgos”, afirmó Williman.