La jueza María Noel Odriozola definió la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para el exsenador Gustavo Penadés y el profesor de Historia Sebastián Mauvezin por considerar que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación penal.

“Este es un caso de hechos graves, hubo un entorpecimiento de la investigación que se concretó de hecho [...] ahora, a mi juicio el paso del tiempo impacta en la investigación [...] Penadés perdió el poder, usted ya no es senador. El tiempo cambió y las circunstancias cambiaron”, expresó la jueza, quien agregó que las diligencias que restan en la investigación penal no pueden verse afectadas si ambos permanecen con prisión domiciliaria.

La Fiscalía y la defensa de las víctimas apelaron la decisión de la jueza y reclamaron la prórroga de la prisión preventiva hasta el 10 de junio. “Los riesgos en este caso no son imaginarios, han sido concretos y siguen siendo, las víctimas siguen existiendo [...] el entorpecimiento de la investigación ha sido clarísimo [...] No compartimos que el senador Penadés no tenga poder, el poder no se pierde en dos días”, manifestó la fiscal de Delitos Sexuales de tercer turno Alicia Ghione en su apelación.

Por su parte, la defensa de las víctimas, que llevan adelante los abogados Soledad Suárez y Juan Raúl Williman, discrepó con la decisión de la jueza y los fundamentos de su apelación; señalaron que el transcurso del tiempo y la pérdida del cargo no modifica la situación de riesgo procesal y destacaron la cantidad de contactos que realizó Penadés con funcionarios públicos para su beneficio, luego de su renuncia al Senado.

“No podemos compartir que el paso del tiempo sea un elemento que incida en la morigeración de los riesgos”, afirmó Williman.

La desaparición del expolicía Federico Rodríguez

Durante el debate, la fiscal Ghione dijo que el policía Federico Rodríguez, quien se encontraba cumpliendo una condena de libertad a prueba por colaborar en la trama que se montó para favorecer la posición de Penadés, no cumplió su condena y no está siendo ubicable para la Fiscalía.

Según informó Ghione, Rodríguez, que fue el brazo ejecutor de las investigaciones parapoliciales contra los denunciantes, está desaparecido desde los primeros días de diciembre. “Lo estamos buscando incesantemente” , señaló Ghione, que calificó a Rodrìguez como “un testigo clave” en el juicio oral contra Penadés y aclaró que no se lo ubicó en los dos celulares, ni en el domicilio que brindó a la Justicia a los efectos de cumplir con su condena.

El policía Federico Rodríguez fue condenado en diciembre de 2023 por el delito de cohecho calificado especialmente agravado y asociación para delinquir a 20 meses de libertad a prueba. La Fiscalía logró recoger evidencia para determinar su participación en la confección del flujograma que daba cuenta del entorno del denunciante Jonathan Mastropierro, a partir del cual se configuró la investigación paralela.

La discusión sobre la prisión preventiva

Durante la discusión por la prórroga de la prisión preventiva, la fiscal Alicia Ghione dio cuenta de la declaración de una nueva testigo en la causa, que el lunes declaró ante fiscalía con identidad reservada y dijo que Mauvezin recibía dinero por presentar menores de edad a Penadés y, a su vez, el exsenador le deba dinero destinado a tratar la salud de su padre.

La Fiscalía dijo que hay riesgo de fuga, riesgo para las víctimas y riesgo de entorpecimiento del proceso que sustentan la prisión preventiva como medida cautelar. En el caso de Penadés, señaló que fue quien financió la investigación parapolicial y señaló que del resultado de la ubicación de antenas surgen datos que coinciden con lo relatado por los denunciantes. Además, señaló que está pendiente la declaración anticipada de una de las víctimas.

Por su parte, la defensa de Sebastián Mauvezin, que la llevan adelante las abogadas Daiana Abracinskas y Roxana Gavazzo, hizo hincapié en que no surge de la carpeta ningún vínculo entre Mauvezin y la investigación parapolicial y que este no tiene los medios como para fugarse o buscar interferir en la investigaciòn penal. Además, cuestionaron a la Fiscalía por no dar acceso a todos los documentos incluidos en la carpeta de investigación y por negar o retrasar las diligencias solicitadas por las defensas de los imputados.

En tanto, los defensores de Penadés, los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto, señalaron que el actual proceso penal fue creado para evitar la prisión preventiva como adelanto de la condena y resaltaron el debilitamiento de la defensa al no tener acceso a datos de las víctimas. También manifestaron que los relatos de las declaraciones anticipadas son contradictorios y estimaron que persiguen el cobro de 12 salarios destinados a víctimas de delitos sexuales, previsto en el artículo 80 de la ley de violencia basada en género.

La denuncia contra la Fiscalía y Mastropierro

La defensa de Penadés presentó en la tarde del miércoles una denuncia contra la Fiscalía por no haber denunciado a Jonathan Mastropierro, señalando que en el celular de este hay evidencia de que tenían vínculo sexual con un niño de 11 años y que la Fiscalía omitió denunciar el hecho. La situación también fue comunicada a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación.

Mientras transcurría la audiencia, Mastropierro se presentó afuera del juzgado y negó lo denunciado, señalando que cumplió condena por los delitos que cometió y que está siendo víctima de persecución. “Estoy hasta la cabeza con todo lo que está pasando, no puedo más con la situación [...] la defensa de Penadés tiene que centrarse en la realidad, sean 22 o dos, es delito. Que yo tenga antecedentes y haya tenido problemas con la Justicia no vuelve a Penadés inocente; yo sufrí persecución, hay una persona vinculada a la causa desaparecida”, expresó en rueda de prensa y cuestionó a Abracinskas por señalarlo como un delincuente que armó una trama contra Penadés.

“Armado no hay nada, si hubiera algo armado, Fiscalía lo hubiera dado vuelta [...] ¿Qué le van a decir a las otras personas que quieren saber la identidad para amedrentarlos? ¿Cuántas veces me pincharon la rueda de la camioneta? Un montón. ¿Cuántas veces me dijeron que me iban a matar? Un montón. Una vez me ofrecieron dinero en efectivo para que retirara la denuncia. ¿Por qué voy a retirarla si yo no la hice? Penadés se la agarra conmigo porque soy la única oveja negra, porque tengo antecedentes”, agregó.

Consultado sobre la situación de Federico Rodríguez, Mastropierro dijo que hay una investigación contra el exdirector del Comcar Carlos Tarocco, condenado por comandar la investigación parapolicial, por amenazas, presuntamente realizadas desde la cárcel de Cañitas contra él y Federico Rodríguez. “Yo sé que está desaparecido, no sé qué le pasó”, advirtió.