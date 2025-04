Este viernes, la jueza en lo penal de 36er turno, Marcela Vargas, tomó declaración de manera anticipada a dos víctimas en una nueva audiencia por la causa que investiga al exsenador nacionalista Gustavo Penadés por múltiples delitos de explotación sexual a adolescentes.

A la salida, la fiscal especializada en Delitos Sexuales de tercer turno, Alicia Ghione, dijo que se describieron “otros hechos sexuales” que posteriormente imputará, según consignó Subrayado. También contó que el lunes pasado tuvo una videollamada con Javier Viana, el hombre que relató abusos que sufrió cuando tenía 17 años del exsenador nacionalista, en el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder y pidió la “prueba anticipada” y que se fije la fecha para una audiencia.

En la audiencia se volvió a discutir si correspondía la reserva de las identidades, a pesar de que tanto la fiscalía como la abogada de las víctimas entienden que es un derecho amparado en los artículos 75 y 76 de la ley contra la violencia hacia las mujeres basada en género, que establece que “se aplicará a todas las víctimas de violencia basada en género el régimen previsto para víctimas y testigos intimidados (artículos 163 y 164 de dicho texto legal), cualquiera sea su edad”.

“Nosotros como fiscales capaz que quisiéramos traerlos sin reserva, pero es un derecho de las víctimas y no correspondía el debate”, acotó Ghione. En la misma línea opinó Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, quien dijo que finalmente la jueza decidió, con “algún matiz en los fundamentos técnicos que nosotros planteamos, pero arribando a la misma solución”, que corresponde la aplicación de la Ley 19.580, teniendo en cuenta “los delitos que presuntamente cometió el imputado” en relación con los adolescentes, “más allá de que hoy sean mayores de edad”.

Por su parte, lo que ha planteado la defensa de Penadés en anteriores audiencias y volvió a reiterar en esta oportunidad es que los artículos 163 y 164 del Código del Proceso Penal, a los que remite la Ley 19.580, establecen que se podrá disponer de la declaración anticipada cuando exista peligro para la persona o sus familiares, pero que la defensa de las víctimas debe demostrar el peligro caso a caso.

Las valoraciones de las defensas

El abogado de Penadés, Homero Guerrero, dijo a la salida de la audiencia que, a su entender, las dos personas que declararon no pueden ser catalogadas como víctimas “porque los hechos que relataron no constituyen delito”. Según dijo, en la audiencia de control de acusación, donde se analiza la evidencia presentada por la fiscalía y se hacen las observaciones que se consideren pertinentes, o en el juicio, se opondrán a que sean consideradas víctimas.

Según dijo Guerrero, una de las víctimas relató hechos ocurridos hace más de 20 años y la otra persona describió situaciones que datan aproximadamente del año 2000. Dijo que además de considerar que en este caso aplican la “prescripción y la caducidad” por el tiempo que pasó, “lo que ellos describen no constituye delito”.

Según supo la diaria, se manejó en la audiencia que en un caso no estaba vigente la Ley de violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, niñas, adolescentes, que se empezó a aplicar en 2004 y, en otro caso, lo relatado podría no configurar un abuso sexual.

Suárez, por su parte, dijo que discrepa “absolutamente” con lo planteado por Guerrero y sostuvo que “las conductas” relatadas tienen “relevancia penal”. También sostuvo que, en la medida en que sigan apareciendo víctimas, será difícil para la fiscal cerrar la investigación y explicó que la debida diligencia en materia de género y generaciones determina que “se debe hacer una investigación exhaustiva”, por lo que cree que la fiscal “debe usar todo el tiempo que sea”, sin “entrar en un apuro por presión”. El plazo para que Ghione formalice la investigación contra Penadés vence a principios de junio, pero puede pedir una nueva prórroga hasta octubre.

La abogada defensora de las víctimas remarcó que siguen “apareciendo nuevos hechos” y que no le “sorprende” porque la conducta del exsenador “ha sido histórica, sistemática, con toques de impunidad y repetitiva”, sentenció.