Este martes, el presidente Yamandú Orsi convocó por segunda vez al Consejo de Ministros. Al término del encuentro, en una conferencia de prensa, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, comunicó los principales puntos tratados en el encuentro.

Díaz anunció que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el subsecretario, Joel Rodríguez, no asistieron al consejo debido a que se encontraban en el predio del Comando General de la Armada en el puerto de Montevideo, donde se cauteló una zona a partir de la existencia de información, entendida como “verosímil”, “de que allí podrían encontrarse restos de personas desaparecidas relacionados con el pasado reciente”.

“La importancia que tiene este tema, la importancia en sí mismo y la importancia que tiene para este gobierno hizo que tanto la ministra como el subsecretario decidieran estar presentes en el momento en que se ejecutaba la medida cautelar dispuesta por la Justicia y que ha llevado adelante la Institución Nacional de Derechos Humanos”, señaló el prosecretario.

Díaz señaló que el gobierno no está en condiciones “de compartir más información” porque está en marcha una investigación judicial. Si bien dijo que las autoridades que recibieron la información entendieron que no se trata de una “cáscara de banana o información que no tiene ningún grado de verosimilitud”, por el contrario, tiene “rasgos de verosimilitud y, por ende, se disparó todo el procedimiento que con la intervención de la Justicia a los efectos de cautelar ese predio”.

“Para nosotros, para la izquierda, el tema de los derechos humanos y el tema del pasado reciente, el tema de los desaparecidos, es un eje central, es un eje vertebral, forma parte de nuestro ADN y, por ende, este tema para nosotros nos moviliza profundamente y estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador hasta encontrar al último de nuestros desaparecidos”, manifestó.