La jueza en lo penal de 36° turno, Marcela Vargas, definió mantener la prisión preventiva de Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezin, pese a entender que no persisten los riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación o de riesgo para la integridad de las víctimas de los delitos sexuales que investiga la causa.

En su argumentación la jueza dijo que si bien “acá hay delitos muy graves”, el debate debe pasar por los riesgos procesales actuales y no estar vinculada a la gravedad de los delitos. Vargas señaló que la fiscalía mencionó nuevas amenazas planteadas por las víctimas, pero advirtió que mantiene la posición que sostuvo en febrero de considerar que no es un riesgo para el proceso. “Sigo sosteniendo que en esta circunstancia [el proceso] no sería ‘obstruido’” por Penadés, afirmó.

“El problema que tengo para resolver es que si yo resuelvo la prisión domiciliaria, lo que va a pasar es que Penadés va a ir a la casa, se va a revocar esa resolución y Penadés va a ir a la cárcel”, planteó, y terminó resolviendo en contra de su posición personal. “Por los fundamentos expuestos, que se llamarán ‘pragmáticos’, voy a mantener la prisión preventiva”, expresó.

La audiencia fue convocada por la Fiscalía, a cargo de la fiscal Alicia Ghione, dado que el próximo 10 de junio vencía la prisión preventiva sobre ambos imputados. La fiscalía reiteró parte de los argumentos que había expuesto en la audiencia de febrero donde se discutió la pertinencia de que Penadés y Mauvezin continuarán en prisión preventiva. La fiscal Ghione dijo que hubo intentos de identificar a las víctimas después de la prisión preventiva y señaló que hay víctimas que todavía no hicieron su pericia en el Instituto Técnico Forense porque fueron vigilados allí, algo que –según la versión de la Fiscalía– surgiría de la pericia del celular del policía Federico Rodríguez.

Además, dijo que hay víctimas que denunciaron ante la fiscalía haber sido seguidas entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Ghione hizo referencia a que en una reciente declaración del exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, condenado por la investigación parapolicial, habría dicho que “no era la única persona que estaba armando tramas para limpiar a Penadés”. También dijo que el resultado de las pericias de ubicación de las antenas dan cuenta de que el celular de Penadés estuvo en los lugares donde las víctimas indicaron como lugar de encuentro.

Por su parte, la defensa de Gustavo Penadés, a cargo de Homero Guerrero y Laura Robatto, destacó que sólo queda una víctima para declarar, que debería hacerlo telemáticamente por encontrarse en España, y que la trama fue desbaratada. También señaló que el exlegislador no tiene poder para entorpecer el proceso y que otros riesgos que se mencionaron en la audiencia anterior para justificar la prisión preventiva ya no están vigentes, como la desaparición del policía Federico Rodríguez, quien tras la audiencia de febrero se presentó ante el Ministerio Público para dar cuenta de su situación.

En tanto, la abogada de Mauvezin, Rossana Gavazzo, dijo que es una “barbaridad” decir que Mauvezin podría inmiscuirse en una nueva investigación parapolicial, cuando en la causa no hay nada que conecte a Mauvezin con la trama por la que fueron condenadas siete personas, y reiteró que a la única persona que conoce Mauvezin es a Mastropierro.

En la audiencia del 5 de febrero, la jueza Vargas había otorgado la prisión domiciliaria a Mauvezin y Penadés por considerar que no representaban un riesgo ni para las víctimas ni para el proceso. “Penadés perdió el poder; usted ya no es senador. El tiempo cambió y las circunstancias cambiaron”, expresó la jueza en esa audiencia para fundamentar su decisión.

Una semana después, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 4° turno revocó la decisión de Vargas por considerar que Penadés “conserva un poder de hecho que no hace a ningún cargo o atribución, más allá de que eventualmente pueda hacer una derivación de ello. Este poder de hecho refiere a vinculaciones, influencias, contactos, en suma, a la posibilidad de acceder a personas, lo que para otros podría ser inimaginable”.