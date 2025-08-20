La fiscal letrada de Cerro Largo de segundo turno, Leticia Siqueira, solicitó el martes a última hora la formalización de la investigación contra cinco personas por la venta de libretas de conducir en Cerro Largo. Se trata de tres funcionarios municipales y dos personas ajenas a la institución.

Los delitos tipificados fueron asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación de documento público. Las personas acudían al municipio de Isidoro Noblía para obtener el permiso de conducir y pagaban 10.000 pesos a los funcionarios y personas imputadas. En la localidad, que tiene 2.300 habitantes, entre 2023 y 2025 se autorizaron más de 5.000 libretas, informó El País.

A pedido de la fiscalía, se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días para una funcionaria municipal y para otra de las personas imputadas, y arresto domiciliario total con tobillera para los tres restantes.

La investigación llevada adelante por Siqueira continúa y hay cuatro personas más indagadas. Según pudo saber la diaria, este martes de tarde se hicieron allanamientos en las oficinas de tránsito de los municipios de Noblía, Aceguá y Fraile Muerto. La Policía se llevó documentación y los equipos informáticos de las oficinas.

El intendente de Cerro Largo, el nacionalista Christian Morel, dio una conferencia de prensa en la que anunció que había resuelto, de común acuerdo, separar del cargo al director de la Policía Municipal, Favio Freire, quien se desempeñó como alcalde del municipio de Isidoro Noblía en el período pasado.

Según dijo, si bien Freire “insiste en su desconocimiento” de los delitos y no ha sido citado a declarar por el momento, entendieron que lo mejor es que no ocupe el cargo mientras continúa la investigación. Morel precisó que si se llega a comprobar que Freire participó en la maniobra delictiva, le quitaría el respaldo. “Quizás había respaldo anterior del gobierno, porque esto viene de larga data, y si lo sabían, si estaban encubriendo, no era yo quien estaba respaldando”, señaló, en referencia a la anterior administración nacionalista, encabezada por José Yurramendi, con quien Morel compitió en las elecciones departamentales de mayo.

Morel contó que Freire dijo que “no tiene un mensaje [que lo incrimine], que no recibió dinero extra ni ningún tipo de ofrecimiento de integrar algo que, si se comprueba, es una mafia”. El intendente sostuvo que el exalcalde sabía que se emitía un número significativo de libretas, pero se amparaba en que hay un permiso nacional que permite que las personas puedan tramitar ese documento en cualquier lugar del país.