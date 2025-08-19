Un hombre llamó al 911 y denunció que vio a una persona arrastrar un cuerpo por el puente del río Santa Lucía, lo tiró al agua y se fue corriendo hacia la zona de los montes, según informaron fuentes del Ministerio del Interior.

En el caso trabajaron la seccional 8ª de Villa Rodríguez, en San José, que envió un móvil policial al lugar, y la Jefatura de Canelones, que tenía una patrulla que estaba haciendo una recorrida de control por la zona. El hombre, que tiene 31 años, fue detenido y el cuerpo fue encontrado a 50 metros del puente y es de una persona que tenía 84 años.

Al lugar concurrieron la Policía Científica, el área de Investigaciones de la Zona I de la Jefatura de Policía de San José y la fiscal letrada de segundo turno del departamento, Dahiana Padilla. La Policía y la Fiscalía investigan el caso y el detenido está a disposición del Ministerio Público, que tiene un plazo de 48 horas para hacer la formalización.