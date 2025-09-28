La Fiscalía General de la Nación (FGN) manifestó este domingo su “preocupación por la amenaza/atentado” que recibió la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, durante la madrugada, cuando dos personas ingresaron a su casa y dispararon.

En un comunicado, la FGN hizo un llamado a “todos los estamentos del Estado para robustecer la Fiscalía y la seguridad de los equipos fiscales, encargados de la persecución penal de los delitos, especialmente aquellos de crimen organizado, que tanto daño causan a la sociedad”. En suma, la Fiscalía apuntó que las “instituciones sólidas son el mejor muro de contención para que este tipo de criminalidad no avance en Uruguay”.

También hubo pronunciamientos desde la Asociación de Magistrado Fiscales del Uruguay, que en un comunicado manifestó su “profunda solidaridad” con la fiscal de Corte y expresó su “absoluto repudio frente a este ataque, que, además de atentar contra la integridad personal de la colega, constituye un golpe directo a la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación y al Estado de derecho”.

“Desde hace tiempo venimos denunciando la exposición extrema, la falta de garantías de seguridad adecuadas y la debilidad institucional que enfrentamos los integrantes del Ministerio Público. Este atentado confirma, de la forma más dramática, la urgencia de dar respuestas concretas y sostenidas en materia de protección y respaldo a nuestra función”, se indicó en la carta.

Asimismo, la asociación reiteró que “la tarea fiscal implica investigar y acusar delitos de gran complejidad, muchas veces enfrentando organizaciones criminales que disponen de medios materiales y logísticos superiores”. En ese sentido, resaltaron que “la seguridad personal de los fiscales no es un privilegio, sino una condición indispensable para el ejercicio independiente de la función que la ley nos encomienda, en ejecución de la política pública de persecución penal en contra de la impunidad”.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) transmitió también su solidaridad con Ferrero. En un comunicado, se señaló que el presidente de la SCJ, John Pérez, se comunicó con la fiscal de Corte y transmitió su “apoyo en representación del Poder Judicial, considerando que el hecho reviste inusitada gravedad por constituir un ataque a la institucionalidad y, en específico, a los operadores del sistema de justicia, que encarnan la última línea de defensa para los derechos y garantías de toda la población”.

-Leé más sobre esto: Atentado a fiscal de Corte: Orsi convocó a Negro, Lazo y Mónica Ferrero a una reunión en Torre Ejecutiva